Eleonora Daniele ricorda il fratello Luigi su Instagram: “Un grande vuoto”

Un bambino in mezzo al verde della campagna, con una maglietta rossa e dei libri tra le mani: con questo scatto Eleonora Daniele ha voluto condividere su Instagram il ricordo dell’amato fratello Luigi. Il 17 febbraio è una data triste per la conduttrice, perché è l’anniversario della scomparsa del suo fratellone, che per lei era proprio come un figlio.

“Sei anni che te ne sei andato. Amore mio grande. Senza di te un grande vuoto. Per sempre sarai nel mio cuore dove ti custodirò per tutta la vita”. Poche, semplici parole che celano un’emozione difficile da descrivere. Eleonora Daniele ha perso il fratello nel 2015 all’improvviso e ancora giovanissimo, a soli 44 anni. Luigi Daniele era affetto da una forma di autismo e ormai da qualche tempo viveva in una struttura specializzata situata a Padova.

Eleonora e Luigi erano legatissimi, condividevano un rapporto speciale di cui la conduttrice ha parlato in poche occasioni. Una di queste è stata nel 2019 quando nel suo Storie Italiane si era commossa ascoltando Lory Del Santo raccontare della tragica perdita dei figli. La conduttrice aveva colto l’occasione per condividere il dolore ancora forte per la perdita del fratello, che la logorava dentro e che per questo non si può cancellare. “Ogni giorno che passa, dentro di me c’è qualcosa che io non supero. Non riesco a farmene una ragione”, aveva confessato nel talk.

Nello stesso anno Eleonora Daniele aveva parlato del fratello anche a Domenica In. Nel salotto di Mara Venier aveva aperto il proprio cuore, mostrando dolore ma anche rabbia per il destino toccato a Luigi: “Da quando sono nata mi chiedo perché sia successo a lui e non a me, perché a lui sia stato tolto il modo di poter comunicare e a me è stato dato”.

“Mi sono chiesta perché non sia stata punita io – aveva poi aggiunto -. Probabilmente è Dio che decide e probabilmente faccio questo mestiere per poter dare voce a persone come lui che non ce la facevano”.

A distanza di sei anni quel dolore resta acceso ed è una fiamma che non accenna a spegnersi. Ma in molti hanno voluto starle vicino in questo triste giorno, mostrando il proprio affetto alla conduttrice. Il post di Instagram ha ricevuto i commenti di tanti amici del mondo della tv e dello spettacolo, come Monica Leofreddi, Francesco Fredella, Valerio Scanu, Milena Miconi ed Emanuela Tittocchia.

Eleonora Daniele si è sempre impegnata in prima persona a sostegno di una tematica tanto delicata e importante come l’autismo. Ha lavorato al fianco della Fondazione Italiana per l’Autismo, diventandone testimonial e prestando il proprio volto per le sue campagne di sensibilizzazione. Ma ha fatto anche di più e nel 2009, insieme alle sorelle Elena e Cosetta, ha fondato l’Associazione Life Inside Onlus dedicata proprio al supporto delle famiglie di soggetti autistici.