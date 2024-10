Laura Speranza, chi è la moglie di Stefano Tacconi

Fonte: IPA Stefano Tacconi e Laura Speranza

Laura Speranza è la compagna della vita di Stefano Tacconi. I due sono inseparabili e insieme hanno vissuto tante fasi differenti della vita, splendide e complesse. Hanno convissuto per molti anni, fino a sposarsi per ben due volte, in Comune e in Chiesa. In tutto questo tempo hanno creato una splendida famiglia, composta da quattro figli: Andrea, Alberto, Virginia e Vittoria. Dopo tre anni duri, trascorsi in una lotta costante contro l’ictus prima e i suoi effetti poi, oggi sorridono e piangono di gioia perché il peggio pare passato. Se è vero che tutti gli appassionati di sport conoscono suo marito, è giusto gettare luce anche su di lei, figura cruciale di questa famiglia.

Chi è Laura Speranza

Sappiamo di Laura Speranza che è un’ex modella e ormai tutt’Italia conosce giorno e mese del suo compleanno. È infatti nata il 23 aprile e il motivo per il quale tutto ciò è noto è perché sappiamo che è anche la data dell’ictus che ha quasi ucciso suo marito Stefano Tacconi. Quel giorno drammatico, infatti, in cui il figlio Andrea ha salvato la vita al padre, era anche quello in cui era prevista una serena cena in famiglia.

Il destino aveva però altri piani. Oggi Laura può stringere forte a sé l’amore della sua vita, al fianco del quale è da più di 30 anni. Si sono conosciuti mentre lui era in ritiro. L’ex portiere ha avuto modo di incontrarla tramite un amico in comune. Un vero e proprio classico, insomma, anche se la situazione non era poi così semplice.

Lei era reduce da un’esperienza a Miss Italia in Trentino, laddove Tacconi si stava preparando per una nuova stagione in campo. Non era però questo il grande ostacolo. Lui era infatti sposato con la sua prima moglie, Paola. Ripensando a quei giorni, Tacconi si è definito un po’ “birichino”.

Nessuno dei due, però, aveva intenzione di lasciar sfumare quell’intesa che ritenevano potesse divenire altro. Avevano ragione e infatti non si sono più lasciati.

Una famiglia come tante, la loro, al netto della notorietà. In molti ritengono infatti che certe personalità non incontrino gli stessi problemi di tutti, ma non è vero. Nel 2019 hanno infatti confessato i propri periodi turbolenti in un’intervista di coppia. Il lavoro di lui ha rappresentato motivo di litigi, considerando i lunghi periodi via di casa. I due hanno però sempre fatto squadra e oggi sono felici e sereni, nonostante il dramma vissuto pochi anni fa.

La malattia di Stefano Tacconi

Andrea Tacconi ha raccontato di non aver avuto il coraggio di chiamare sua madre per dirle cosa fosse accaduto. Sono stati i medici a farlo, dopo aver stabilizzato suo marito. Lei era in casa ad attenderli, perché ci sarebbe stata una cena di compleanno (il suo). Invece di vedere loro varcare la soglia di casa, è stata contattata dall’ospedale di Asti.

I medici non le hanno mai dato false speranze. In una fase, la più dolorosa, le hanno addirittura detto di andare a casa e pregare. La vita di suo marito era di fatto appesa a un filo. A casa occorreva inoltre gestire gli altri tre figli che, ha raccontato Laura Speranza, hanno reagito in maniere differenti.

“Alberto si è chiuso in se stesso, Vittoria era in lacrime e Virginia era molto forte, determinata e speranzosa. Mi dava forza. Si sono ritrovati insieme, trovando l’uno nell’altra una spalla su cui piangere”.

Lei, ha spiegato, ha dovuto trovare la forza di non crollare, per loro e per l’intera famiglia. Per fortuna ha trovato in suo figlio Andrea, il più grande dei quattro, una roccia. Insieme hanno gestito tutto e oggi questa famiglia è più unita che mai.