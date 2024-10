Fonte: IPA Cesare Bocci

Cesare Bocci è uno degli attori più amati del panorama italiano. Al tempo stesso, però, del suo privato non si conosce poi molto. Sappiamo che è marito e padre ma negli anni ha evitato, per quanto possibile, di confondere tutto ciò con l’aspetto pubblico connesso al suo lavoro.

Innegabilmente Ballando con le Stelle ha avuto un impatto in questa dinamica, gettando luce sul legame con il grande amore della sua vita, Daniela Spada. Con lei una storia straordinaria, complicata però da anni terribili.

Cesare Bocci e l’ictus di sua moglie

Intervistato da Caterina Balivo nello studio de La Volta Buona, Cesare Bocci ha affrontato differenti temi. Il più interessante è stato quello del suo matrimonio con Daniela Spada. Il loro modo di condurre le cose nel privato non segue necessariamente una linea comune a tanti. Basti pensare al modo in cui hanno deciso di sposarsi.

Prima di parlare di quello splendido momento, però, merita attenzione il suo discorso sul periodo della malattia di sua moglie. Prima della sua intervista, in studio ci sono stati Stefano Tacconi, sua moglie Laura Speranza e il primogenito Andrea Tacconi. Hanno parlato dell’aneurisma che ha quasi ucciso l’ex portiere e di come ciò abbia impattato la loro famiglia.

Cesare Bocci si è rivisto in pieno nel racconto di Laura Speranza, che ha dovuto tenere duro per il bene di tutti. Lui, a sua volta, è stato padre e madre per i primi tre anni di vita di sua figlia Mia. Lei ha oggi 24 anni e dal 2000 al 2003 ha avuto come unico vero punto di riferimento suo padre.

Un dramma, quello dell’ictus di Daniela Spada, che è piovuto dal cielo subito dopo il parto. Quello che doveva essere un momento d’amore puro, si è trasformato in un incubo. Una fase atroce, da gestire però con molta attenzione, per la serenità dell’allora neonata.

La Balivo gli allora chiesto dove avesse trovato la forza di fare tutto. La risposta è stata tremendamente naturale, incentrata su un semplice concetto: quando ami qualcuno, fai ciò che va fatto. “Se sei innamorato di una persona e lei sta in difficoltà, lo fai. È la donna che ami”.

Litigi e matrimonio

Cesare Bocci ha poi parlato della loro vita quotidiana, fatta anche di tanti litigi. Qualcosa cui non era abituato in passato. Era solito veder finire le relazioni dopo un duro confronto: “Con lei ho imparato a litigare. Prima era la fine di tutto ma lei mi ha allenato. Litighiamo spesso (ride, ndr), però poi ci si ritrova”.

Ben trent’anni d’amore ma il matrimonio è stato celebrato soltanto nel 2022. Stavano bene insieme e non trovavano un senso nel modificare l’equilibrio raggiunto. Alla fine poi è arrivata la proposta di matrimonio da parte di Cesare Bocci, poco meno di un anno prima delle effettive nozze. La risposta di lei è stata però sorprendente: “Ma che sei matto? Il matrimonio porta sfortuna. Stiamo tanto bene così”.

Alla fine sono divenuti marito e moglie, celebrando il tutto senza tanti invitati, anzi. Erano soltanto loro due, la figlia Mia con l’allora fidanzato e la sorella di Daniela. In seguito sono andati a festeggiare con un pranzo dinanzi al mare, invitando anche i loro dirimpettai di casa.

Gli schemi li lasciano agli altri, anche per quanto riguarda l’anello nuziale. Non la classica fede, bensì un anello d’argento a fascia ampia, con dentro nomi e date della famiglia. Una splendida storia, che ancora prosegue e regala loro soltanto sorrisi.