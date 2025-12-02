L’altro ispettore con Cesare Bocci: trama, cast e quante puntate sono

Amori, misteri e colpi di scena: L’altro Ispettore debutta su Rai 1 con casi intensi e un protagonista che conquista grazie alla sua sensibilità e umanità

Grandi novità nel palinsesto di Rai1 con l’arrivo in prima serata, da martedì 2 dicembre, de L’altro ispettore, la nuova miniserie che promette di conquistare il pubblico con un mix di emozioni, tensioni e storie ispirate alla realtà. Al centro della serie troviamo Alessio Vassallo nei panni di Mimmo Dodaro, un ispettore del lavoro tanto umano quanto determinato, affiancato da due volti amatissimi: Cesare Bocci, che interpreta l’amico e collega Alessandro, e Francesca Inaudi, nel ruolo del PM Raffaella Pacini, ex compagna di liceo di Mimmo. Un trio intenso, capace di dare profondità a una storia che unisce indagine, sentimento e un forte richiamo all’attualità sociale.

L’altro ispettore è una miniserie in tre puntate, per un totale di sei episodi, con una storia tutta da vedere che strizza l’occhio all’attualità.

L’altro ispettore, la trama della nuova serie di Rai1 con Cesare Bocci e Francesca Inaudi

Al centro della trama c’è la figura di Domenico Dodaro, detto Mimmo, interpretato da Alessio Vassallo, un ispettore del lavoro instancabile, lontano dal prototipo dell’investigatore come siamo abituati a vederlo. Senza pistola, senza drammi da eroe solitario, Mimmo torna nella sua città natale, Lucca, dopo aver combattuto lo sfruttamento e il caporalato al Sud, ormai vedovo della moglie Laura, e deciso a ricostruirsi una vita accanto alla figlia Mimì.

Ad affiancarlo nel cast troviamo Cesare Bocci, nei panni di Alessandro, un ex collega e amico di famiglia ridotto in sedia a rotelle da un incidente sul lavoro, e Francesca Inaudi che interpreta il PM Raffaella Pacini, ex compagna di liceo di Mimmo, con cui nasceranno scintille non solo professionali.

Sarà proprio Mimì a provare a fare da Cupido al padre, con la complicità di Alessandro: insieme escogitano un piano per avvicinare Mimmo alla PM convinti che sia proprio lei la persona ideale. Peccato che l’ispettore, ostinato e un po’ cieco quando si parla di sentimenti, sembri non accorgersi di nulla. Come se non bastasse, nella sua vita riappare anche Eleonora Lagonegro, la cotta mai ricambiata dei tempi del liceo, pronta a fargli battere il cuore.

La serie non è la solita fiction poliziesca: ogni episodio trae spunto da casi reali come ad esempio incidenti sul lavoro, violazioni di sicurezza, drammi troppo spesso ignorati, e punta i riflettori su un tema attuale e doloroso come la tutela dei lavoratori.

Sullo sfondo, la città di Lucca con i suoi vicoli e scorci toscani: una scenografia suggestiva che contrasta con la durezza delle indagini ma risalta la dimensione umana degli eventi, con una sceneggiatura che mescola crimine, verità e sentimenti, liberamente tratta dai romanzi di Pasquale Sgrò.

La regia è di Paola Randi e la miniserie è stata realizzata con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero del Lavoro e dell’Inail per il suo alto valore di servizio pubblico.

L’altro ispettore, la trama dei primi due episodi in onda il 2 dicembre

Nella prima puntata de L’altro ispettore, in onda il 2 dicembre su Rai1, andranno in onda due episodi intensi e profondamente emotivi, dal titolo Ritorno a casa e Fantasmi dal passato. Nel debutto della serie, Domenico ‘Mimmo’ Dodaro si trova subito davanti a un caso drammatico: la morte di Karina, una ragazza di appena 19 anni rimasta intrappolata nel rullo di un orditoio all’interno di un cotonificio. In un primo momento tutto lascia pensare a una tragica distrazione, forse dovuta alla stanchezza degli allenamenti di danza che la giovane seguiva dopo il lavoro. Ma Mimmo, con il suo sguardo attento e la sua sensibilità, capirà presto che dietro quella fine ingiusta si nasconde molto di più.

Il secondo episodio si apre invece con un ritrovamento inquietante: il corpo senza vita di Habib Moradi davanti al pronto soccorso. La PM Raffaella Pacini è convinta che si tratti di un brutale pestaggio, ma l’ispettore Dodaro segue un’altra pista e sospetta che l’uomo sia precipitato da un ponteggio. Da questa intuizione emergerà un nodo ancora più intricato, capace di svelare dinamiche oscure e irregolarità che vanno ben oltre il singolo incidente.

L’altro ispettore, il cast completo e date delle puntate

Cast pieno di nomi celebri per la nuova serie di Rai1, L’altro ispettore: oltre ad Alessio Vassallo, protagonista che veste i panni dell’ispettore Domenico Dodaro, e Cesare Bocci, nel ruolo di Alessandro, c’è la talentuosa Francesca Inaudi che interpreta la PM Raffaella Pacini. Con loro nel cast anche Angelica Tuccini nel ruolo di Mimì, la figlia di Dodaro, Silvia Mazzieri, nel ruolo di Eleonora Lagonegro, e poi Rosanna Gentili nei panni di Carla, la mamma dell’ispettore.

Infine ad interpretare la sorella Lucrezia è Matilde Bernardi, mentre Massimiliano Galligani interpreta il carabiniere Mariotti e Barbara Enrichi veste il ruolo dell’archivista Vincenzina.

L’altro ispettore va in onda in diretta su Rai1 alle 21.45 circa ma può essere visto anche su RaiPlay in streaming e on demand, mentre le puntate andranno in onda martedì 2 dicembre, mercoledì 3 dicembre e martedì 9 dicembre

