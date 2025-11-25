Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

ANSA Fiction Rai: le date di fine 2025

Non si vive di soli programmi e la Rai lo sa bene. Il palinsesto dev’essere arricchito dalle tanto apprezzate fiction. Queste devono però essere ben gestite, soprattutto quando si parla di nuovi titoli. Si tiene infatti conto della programmazione della concorrenza, così come del periodo dell’anno e delle percentuali di successo del titolo in questione.

Fiction Rai 1, le nuove date

Così come accaduto per Mediaset, che di fatto ha rinviato tutte le proprie fiction al 2026, tranne una, anche la Rai ha apportato delle modifiche in corsa. Il palinsesto previsto quando a giugno scorso è stata presentata l’offerta serale 2025-26 non è più lo stesso.

Slittata ad esempio al prossimo anno Cuori 3, che il pubblico attendeva per questo autunno. Al contrario, invece, è stata anticipata la messa in onda di Noi del Rione Sanità. Vediamo però cosa ci attende su Rai 1.

Non ci sono date certe per il 2026, non ora almeno. Sappiamo però quello che sarà il calendario fino al termine di quest’anno. Ci attende, ad esempio, il ritorno di Can Yaman con Sandokan. Decisamente intrigante questa serie, così come quella che vede fianco a fianco Marco Bocci e Laura Chiatti. Insieme nella vita di tutti i giorni e, in questo caso, anche sul set per Se fossi te. Ecco le date da segnare sul proprio calendario:

Carosello in love (film tv) – domenica 30 novembre;

Sandokan (4 prime serate) – dal 1° dicembre (lunedì);

L’Altro Ispettore (3 prime serate) – dal 2 dicembre (martedì);

Se fossi te (2 prime serate) – dal 28 dicembre (domenica).

Fiction Rai 2, le date

Lo sguardo per Rai 2 è decisamente internazionale, come di consueto. Si proseguirà con la messa in onda dei titoli da poco avviati, come SWAT. C’è però attesa per la messa in onda di The Rookie. La nuova serie TV con protagonista Nathan Fillion negli abiti di un poliziotto è un “guilty pleasure” di molti.

Con questi 18 episodi, relativi alla settima stagione, la Rai si mette in pari con la produzione statunitense. Da gennaio, poi, in America avrà inizio l’ottava stagione. Per il momento occorrerà avere pazienza fino al 7 dicembre 2025. Due episodi ogni domenica, per un totale di nove appuntamenti previsti.

Fiction 2026, i titoli

Come detto, grandi garanzie per il 2026 non ce ne sono. La riorganizzazione ha di certo cambiato i piani ma i fan potranno di certo contare su alcuni titoli certi:

Don Matteo 15;

Mare Fuori 6;

DOC Nelle tue mani;

Libera;

Makàri.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!