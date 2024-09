Fonte: IPA Stefano Tacconi e Totò Schillaci

Il 22 settembre 2024 è andata in onda la seconda puntata della nuova stagione di Domenica In, sempre con la conduzione di Mara Venier, che ha accolto nel suo salotto televisivo diversi ospiti, tra cui una colonna del calcio italiano, Stefano Tacconi, che si sta riprendendo dalla sua battaglia più importante, quello contro l’aneurisma, che l’ha colpito nel 2022.

L’ex portiere della Juventus ha raccontato il suo periodo complicato alla conduttrice televisiva, ma ha voluto anche ricordare un importante compagno d’avventura: Totò Schillaci, scomparso di recente.

Stefano Tacconi, la commozione a Domenica In

Stefano Tacconi è stato uno degli ospiti di Mara Venier, nel corso della puntata del 22 settembre 2024 di Domenica In. L’ex calciatore è tornato, quindi, nella trasmissione televisiva che l’ha visto tra i protagonisti in passato, sempre al fianco della conduttrice televisiva veneta. In quest’occasione, lo sportivo ha raccontato la malattia che l’ha colpito due anni fa, lasciandosi andare alla commozione: “Pochi secondi dal mal di testa, sono entrato in coma”.

Accanto a lui, anche il figlio Andrea e la moglie Laura Speranza, che sono rimasti sempre accanto al giocatore, senza mai allontanarsi dal suo fianco, durante questo lungo percorso di riabilitazione: “Non l’abbiamo lasciato mai, neanche un secondo”. Il giovane, in particolare, ha salvato il padre, assistendolo nel modo migliore, nel momento in cui lui ha subito il malore: “Lui ha avuto mal di testa la mattina, poi in macchina si è addormentato… Tempo neanche di scendere dalla macchina, lui è caduto per terre, è andato direttamente in coma. Fortunatamente ero lì e l’ho preso al volo… L’istinto mi ha portato a metterlo nella posizione giusta”.

Importante anche l’affetto dei tifosi, che si sono ritrovati sotto la stanza ospedaliera dell’ex giocatore di calcio, ma lui ha svelato che anche altre persone hanno contribuito, silenziosamente, alla sua guarigione: “Mi hanno sempre aiutato quelli malati che erano con me e stavano peggio”.

La storia d’amore tra Stefano Tacconi e Laura Speranza va avanti da oltre trent’anni ma, adesso, l’ex calciatore è diventato più romantico che mai. La moglie dello sportivo ha raccontato a Mara Venier come ha scoperto del malore del marito: “Era il giorno del mio compleanno… Li aspettavo per festeggiare la sera, con la famiglia… Vedo una chiamata da Asti sul telefonino. Ho sempre in mente queste parole ‘Signora Tacconi, sono una dottoressa di Asti, suo marito ha avuto un aneurisma celebrale… Gravissimo’”.

Stefano Tacconi ricorda Totò Schillaci

Il 18 settembre 2024 si è spento Totò Schillaci dopo la lunga battaglia contro una grave malattia. Molti colleghi del mondo dello sport e altri vip hanno deciso di salutare questo grande campione con dei messaggi di cordoglio.

Anche Stefano Tacconi, compagno della Juventus e della Nazionale Italiana del talento palermitano l’ha voluto ricordare, durante la sua apparizione a Domenica In: “Era il mio figlioccio… Vanno via sempre i migliori… Quando è arrivato era spaesato, io ero il capitano della Juventus, c’è stato questo feeling”.

L’ex calciatore e la sua famiglia hanno svelato che il compagno di mille avventure sembrava stare davvero bene, almeno fino a giugno, e che l’avrebbe dovuto rivedere a breve: “Noi dovevamo fare una serata venerdì sera invece c’è stato il funerale… Mi mancheranno le nostre serate. Eravamo davvero amici… Me lo portavo sempre dietro”.