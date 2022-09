Frasi sull’arte: aforismi e citazioni brevi e in inglese

Fonte: iStock Photos

L’arte è uno dei modi che l’uomo ha trovato, nel corso dei secoli per raccontare la realtà intorno a sè, esprimere sogni e desideri, svelare ciò che ha dentro. Le frasi sull’arte ci raccontano qualcosa di misterioso e insieme bellissimo. Una necessità a cui rispondere che arriva direttamente dal mondo interiore dell’uomo. Una sorta di “miracolo divino” che non è semplice da spiegare, che emoziona e fa riflettere.

DiLei ha raccolto le frasi sull’arte, gli aforismi e le citazioni più belle da utilizzare per comprendere la visione dei grandi artisti e la bellezza di una forma d’espressione senza tempo.

Frasi celebri ed emozionanti sulla bellezza dell’arte

L’arte emoziona, colpisce e coinvolge: raccontare questo aspetto della vita umana non è semplice, ma artisti e intellettuali hanno cercato di farlo. Sono tante le frasi che raccontano il rapporto con l’arte, la forza dell’immaginazione e ciò che ogni forma artistica può aggiungere alla nostra vita.

Impara le regole come un professionista, affinché tu possa infrangerle come un artista. (Pablo Picasso)

L’arte è il miele conservato nell’anima umana. (Theodore Dreiser)

La vita abbatte e schiaccia l’anima e l’arte ti ricorda che ne hai una. (Stella Adler)

Ogni grande opera d’arte ha due facce, una per il proprio tempo e una per il futuro, per l’eternità. (Daniel Barenboim)

Nessuno può aggiungere niente a un albero, a un fiore. Così una vera opera d’arte. (Christian Friedrich Hebbel)

L’arte è esperienza di universalità. Non può essere solo oggetto o mezzo. È parola primitiva, nel senso che viene prima e sta al fondo di ogni altra parla. È parola dell’origine, che scruta, al di là dell’immediatezza dell’esperienza, il senso primo e ultimo della vita. (Papa Giovanni Paolo II)

L’arte è la forma più alta della speranza. (Gerhard Richter)

L’arte comincia dalla resistenza: dalla resistenza vinta. Non esiste capolavoro umano che non sia stato ottenuto faticosamente. (André Gide)

Generalmente s’inizia a dedicarsi all’arte dopo aver vissuto. Ho l’impressione che a me sia accaduto il contrario, che io mi stia dedicando alla vita dopo avere iniziato la mia attività artistica. (Yukio Mishima)

L’arte oltrepassa i limiti nei quali il tempo vorrebbe comprimerla, e indica il contenuto del futuro. (Vasilij Kandinskij)

Frasi dei grandi artisti

Pittori, scultori e fotografi: tutti gli artisti hanno, nel corso del tempo, commentato le loro creazioni, parlato di arte e di ispirazione, dando vita a meravigliosi aforismi e citazioni celebri sull’arte.

Quando uno si ritrova di colpo in mezzo a estranei che blaterano in una lingua che non capisci, devi usare gli occhi. E cosa vedi? Vedi esseri umani comici, tristi, felici: esseri umani più o meno come te. (Elliott Erwitt)

Si dice che quando una persona guarda le stelle è come se volesse ritrovare la propria dimensione dispersa nell’universo. (Salvador Dalì)

Fai alle tue figure dei capelli che un vento invisibile sembri far danzare intorno ai loro volti giovanili; con grazia ornali di vari ricci, e non imitare coloro che con la colla danno a quei volti un’aria vetrificata. (Leonardo da Vinci)

Tutto ciò che viene privato della sua libertà perde sostanza e si spegne rapidamente. In una figura, cercate la grande luce e la grande ombra, il resto verrà da sé. (Edouard Manet)

Occorre sapere ancora conservare quella freschezza infantile a contatto con gli oggetti, salvare questa ingenuità. (Matisse)

Si usa uno specchio di vetro per guardare il viso e si usano le opere d’arte per guardare la propria anima. (George Bernard Shaw)

Dio in realtà non è che un altro artista. Egli ha inventato la giraffa, l’elefante e il gatto. Non ha un vero stile: non fa altro che provare cose diverse. (Pablo Picasso)

L’arte non riproduce ciò che è visibile, ma rende visibile ciò che non sempre lo è. (Paul Klee)

L’artista è un ricettacolo di emozioni che vengono da ogni luogo: dal cielo, dalla terra, da un pezzo di carta, da una forma di passaggio, da una tela di ragno. (Pablo Picasso)

Ci sono pittori che dipingono il sole come una macchia gialla, ma ce ne sono altri che, grazie alla loro arte e intelligenza, trasformano una macchia gialla nel sole. (Pablo Picasso)

Ogni artista intinge il pennello nella sua anima, e dipinge la sua stessa natura nelle sue immagini. (Henry Ward Beecher)

Nessuno può spiegare come le note di una melodia di Mozart, o le pieghe di un panneggio di Tiziano, producano i loro effetti essenziali. Se non lo senti, nessuno può fartelo sentire col ragionamento. (John Ruskin)

Un’opera d’arte per divenire immortale deve sempre superare i limiti dell’umano senza preoccuparsi né del buon senso né della logica. (Giorgio De Chirico)

Un artista è uno che produce cose di cui la gente non ha alcun bisogno ma che lui – per qualche ragione – pensa sia una buona idea darle. (Andy Warhol)

I glutei sono la parte più esteticamente gradevole del corpo perché non sono funzionali. Anche se nascondono un orifizio essenziale, queste inutili rotondità sono, tra le forme umane, le più vicine a quella che è l’astrazione dell’arte. (Kenneth Tynan)

Nessun grande artista vede mai le cose come veramente sono. Altrimenti non sarebbe più un artista. (Oscar Wilde)

L’arte non è l’applicazione di un canone di bellezza ma ciò che l’istinto e il cervello elabora dietro ogni canone. Quando si ama una donna non si comincia sicuramente a misurarle gli arti. (Pablo Picasso)

L’arte è sempre stata la zattera su cui saliamo per salvare la nostra sanità mentale. Non vedo uno scopo diverso per l’arte ora. (Dorothea Tanning)

Bisogna rifare dieci volte, cento volte lo stesso soggetto. Niente, in arte, deve sembrare dovuto al caso. (Edgar Degas)

La natura imita ciò che l’opera d’arte le propone. Avete notato come, da qualche tempo, la natura si è messa a somigliare ai paesaggi di Corot? (Oscar Wilde)

L’Arte ha parlato molte più lingue di quelle che l’uomo stesso abbia mai creato. (Davide Sallustio)

I capolavori non sono fatti per sbalordire. Sono fatti per persuadere, per convincere, per entrare in noi attraverso i pori. (Jean Auguste Dominique Ingres)

Bisogna fare della propria vita come si fa un’opera d’arte. Bisogna che la vita d’un uomo d’intelletto sia opera di lui. La superiorità vera è tutta qui. (Gabriele D’Annunzio)

Il colore provoca una vibrazione psichica. Il colore nasconde un potere ancora sconosciuto ma reale, che agisce su ogni parte del corpo umano. (Wassily Kandinsky)

Le arti sono le foreste pluviali della società. Producono l’ossigeno della libertà, e sono il primo sistema d’allarme a scattare quando la libertà è in pericolo. (June Wayne)

Se c’è sulla terra e fra tutti i nulla qualcosa da adorare, se esiste qualcosa di santo, di puro, di sublime, qualcosa che assecondi questo smisurato desiderio dell’infinito e del vago che chiamano anima, questa è l’arte. (Gustave Flaubert)

Frasi sull’arte brevi

Bastano poche parole per parlare di arte. Ce lo dimostrano Pablo Picasso, Jackson Pollock e tutti gli altri artisti che hanno raccontato la bellezza dell’ispirazione che arriva all’improvviso, la forza comunicativa dell’arte e la meraviglia della creazione di un’opera artistica.

Fuori il cielo ci chiama… (Marc Chagall)

I miei pensieri danno forma all’immagine del cosmo. (Jackson Pollock)

Mandare luce dentro le tenebre dei cuori degli uomini. Tale è il dovere dell’artista. (Schumann)

L’arte non è ciò che vedi, ma ciò che fai vedere agli altri. (Edgar Degas)

I tre criteri di un’opera d’arte: armonia, intensità, continuità. (Arthur Schnitzler)

Ciò che può essere pensato, può essere dipinto. (Leonardo Da Vinci)

La natura contiene in sé tutto il necessario per l’artista. (Vincent Van Gogh)

L’artista crea la sua immagine della vita con colori e pennello. (Raffaello)

Ogni bambino è un’artista. Il problema è poi come rimanere un’artista quando si cresce. (Pablo Picasso)

Il tuo unico dovere è salvare i tuoi sogni. (Amedeo Modigliani)

La vita non imita l’arte, essa imita la cattiva televisione. (Woody Allen)

Non esiste niente di più artistico che amare la gente. (Vincent Van Gogh)

Un grande artista crea, non distrugge mai. (Anonimo)

L’arte è o plagio o rivoluzione. (Paul Gauguin)

Ama l’arte; fra tutte le menzogne è ancora quella che mente di meno. (Gustave Flaubert)

Quanto più grande è l’amore per la natura, quanto più facile è dipingere. (J. Turner)

Tutti gli artisti amano, a modo loro. (Anonimo)

La pittura è una lunga fatica di imitazione di ciò che si ama. (Renato Guttuso)

Faccio sempre ciò che non so fare, per imparare come va fatto. (Vincent Van Gogh)

L’arte scuote dall’anima la polvere accumulata nella vita di tutti i giorni. (Pablo Picasso)

Il pittore ha l’universo nella sua mente e nelle sue mani. (Leonardo da Vinci)

L’arte è qualcosa che ti fa respirare con un diverso tipo di felicità. (Anni Albers)

L’arte è l’espressione del pensiero più profondo nel modo più semplice. Albert Einstein

Se il mondo fosse chiaro, l’arte non esisterebbe. (Albert Camus)

L’arte è una menzogna che ci consente di riconoscere la verità. (Pablo Picasso)

Sono felice di essere viva finché posso dipingere. (Frida Kahlo)

L’ Arte è tutto quello che circonda in questo mondo, dalla prima luce fino all’inizio dell’intenso buio. (Vito Bongiorno)

Il cattivo guadagna rispetto attraverso l’imitazione; il buono lo perde, specialmente nell’arte. (Nietzsche)

L’arte è questo: scappare dalla normalità che ti vuole mangiare. (Stefano Benni)

Dipingere dalla natura non è copiare l’oggetto; è realizzare le proprie sensazioni. (Paul Cézanne)

Frasi sull’arte in inglese

Le frasi sull’arte in inglese hanno una potenze espressiva ineguagliabile. Si possono usare per parlare di questa forma di espressione in modo diverso e speciale. Di seguito le citazioni più belle – di grandi artisti e pensatori – e la traduzione per scoprirne il significato.