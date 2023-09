“Belen non sta bene”, sparita di colpo: la verità sull’argentina

Fonte: IPA Showgirl e conduttrice Belen Rodriguez

Belen Rodriguez avrebbe dovuto essere la prima ospite della nuova stagione di Stasera c’è Cattelan, ma l’argentina ha di colpo “dato buca” al noto conduttore. L’indiscrezione circola da giorni e alla fine è stato proprio Alessandro Cattelan a confermare il tutto nello studio di La Volta Buona con Caterina Balivo.

Belen sparita

Dopo le indiscrezioni, la conferma: Belen Rodriguez non sarà ospite di Alessandro Cattelan. Ciò che più interessa, però, è la modalità con la quale l’argentina ha fatto un passo indietro nei confronti del programma e del suo conduttore.

Tutto sembrava ormai definito ma, al momento di concludere l’accordo e organizzare la puntata, la modella e presentatrice si è volatilizzata. Un colpo di teatro che ha lasciato tutti senza parole, soprattutto perché fino a poco tempo prima il clima sembrava sereno.

Cattelan ha spiegato come ci fosse un accordo di massima. I due si erano sentiti e Belen gli aveva anche promesso che sarebbe stata una puntata all’insegna del divertimento, magari cantando una canzone insieme. E poi? “Ha fatto come Lukaku”.

Per i non tifosi dell’Inter, ciò vuol dire che ha semplicemente smesso di rispondere al telefono. Lo ha detto chiaramente Cattelan, che di fatto non è stato più in grado di contattarla, tanto meno di ricevere una risposta. Un minimo cenno però dev’essere infine arrivato, magari da parte di un collaboratore. Ecco quindi la versione ufficiale: “Pare Belen non stia benissimo, quindi le auguriamo di rimettersi”.

Belen, la verità su Stefano De Martino

Poco convinto da questa versione dei fatti, Cattelan va avanti per la sua strada, ma intanto circolano voci in merito all’argentina. Ha una storia da raccontare e tutti gli appassionati di gossip attendono il momento in cui farà chiarezza sulla sua vita privata.

Dopo tante supposizioni sulla fine della relazione, per l’ennesima volta, con Stefano De Martino, il primo a parlare sarà proprio lui. Ospite di Belve, racconterà come sono andate le cose e, stando alle anticipazioni del programma condotto da Francesca Fagnani, ha negato che ci sia un tradimento dietro la rottura.

Resta ora da chiedersi dove parlerà Belen Rodriguez. L’argentina non è stata confermata in casa Mediaset. Addio a La Iene e Tu si que vales, e ora pare pronta a lavorare sul suo grande ritorno. Dopo un bel po’ di post sibillini e la conferma della sua nuova storia d’amore con Elio Lorenzoni, è tempo di dire la sua in maniera chiara.

Stando a quanto riportato da Davidemaggio.it, sarebbe già in trattativa con Domenica In. Ecco spiegata la repentina cancellazione dell’accordo con Cattelan. Ritrovarsi la domenica pomeriggio, faccia a faccia con Mara Venier, di certo garantirebbe un canale d’ascolto ben diverso.

Non è da escludere, però, che non sarà nessuno dei due, Cattelan e Venier, a ottenere la prima intervista post separazione. Tante le domande senza risposta dei fan, che potrebbero venir soddisfatti grazie proprio a Belve. Alcune indiscrezioni ipotizzano il doppio scoop della Fagnani, che si ritroverebbe di fatto a gestire l’esclusiva di questa tormentata storia d’amore, ormai definitivamente conclusa, senza chance di ritrovarsi.