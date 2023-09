Belen Rodriguez diserta “Stasera c’è Cattelan”: l’indiscrezione

Fonte: IPA Belen Rodriguez, 10 look che hanno fatto la storia (farfallina compresa)

Il suo nome era già stato annunciato per la prima puntata della nuova stagione di Stasera c’è Cattelan, in partenza il prossimo 26 settembre. Il conduttore tornerà infatti a scaldare la seconda serata di Rai 2 con la sua consueta ironia e tanta leggerezza, ma pare che dovrà fare a meno di Belen Rodriguez, ospite che, secondo indiscrezioni, avrebbe dato forfait all’ultimo momento.

Belen Rodriguez, forfait improvviso a Stasera c’è Cattelan: l’indiscrezione

Sarebbe saltata all’ultimo momento la presenza di Belen Rodriguez a Stasera c’è Cattelan: a diffondere la notizia il portale di Davide Maggio, che ha annunciato che la bella argentina non sarà tra gli ospiti della prima puntata dello show di Rai 2. “Sarebbe stata la stessa showgirl, che non è nuova a colpi di coda, a rifilare all’ultimo un due di picche ad Alessandro Cattelan“, si legge sul sito.

Il programma della seconda serata di Rai 2, che partirà martedì 26 settembre, aveva già annunciato Belen e Tedua – dominatore delle classifiche nelle ultime settimane – come ospiti della prima puntata. Cattelan avrebbe giovato tra l’altro del traino della trasmissione Belve di Francesca Fagnani, che durante la stessa serata avrà tra i suoi ospiti proprio Stefano De Martino, pronto a parlare proprio della sua rottura con l’ex (forse), provando a fare chiarezza sulle circostanze del loro (ennesimo) allontanamento.

Fino ad oggi la showgirl non si è espressa sulle sue vicissitudini sentimentali, lasciando che fossero i suoi post di Instagram a parlare per lei: la showgirl ha condiviso in più di un’occasione alcuni scatti con la sua nuova fiamma, l’imprenditore Elio Lorenzoni.

E non ha risparmiato qualche frecciatina all’ex De Martino, come quando ha pubblicato video in cui mostrava dei cervi con delle corna lunghissime, lasciando intendere che alla base del loro allontanamento ci fosse stato un tradimento.

Belen, i mesi difficili

Sebbene abbia ritrovato il sorriso accanto a Elio, per Belen Rodriguez l’ultimo periodo si è dimostrato parecchio difficile da affrontare, come lei stessa ha avuto modo di chiarire su Instagram. “Purtroppo gli ultimi mesi sono stati davvero complicati, ho perso 7 kg“, ha commentato sui social.

Oltre a dire addio al marito per la terza volta, la conduttrice ha dovuto anche rinunciare ai suoi impegni a Mediaset, Tu Sì Que Vales e Le Iene. Una scelta solo sua, quella di lasciare Mediaset, come ha più volte sottolineato sui social, per dedicarsi a nuovi progetti e sfide stimolanti per la sua carriera: “Io me ne sono andata. Cambiare è stimolante”, aveva precisato.

Il suo futuro in tv però è ancora avvolto nel mistero: si è parlato di una proposta di lavoro in Rai e di un progetto per lei su Discovery, ma al momento si tratta solo di indiscrezioni. Di certo sappiamo che ha preso parte alla nuova stagione di Celebrity Hunted: Caccia all’Uomo, il format di Prime Video, insieme alla sorella Cecilia Rodriguez.

Per Belen Rodriguez il futuro è ancora tutto da scrivere: in attesa di rivederla sul piccolo schermo, la showgirl continuerà ad aggiornare i suoi follower su Instagram, tra un selfie e l’altro con il suo Elio.