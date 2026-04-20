Amazon Il ferro da stiro verticale è piccolo e compatto

Stirare ovunque, in ogni occasione, persino in viaggio e senza ricorrere all’asse da stiro? Puoi pensare che sia difficile, quasi impossibile, ma la buona notizia è che è più semplice di quello che pensi e non devi investire neanche una fortuna. A “livellare” qualsiasi piega, perfino quella più resistente c’è il ferro da stiro. Penserai che è una soluzione ovvia, ma poco pratica, soprattutto da mettere in valigia.

La novità sta nel fatto che non si tratta del classico ferro da stiro, ma di una versione molto più easy e a portata di mano. Rowenta ha deciso di rendere piacevole stirare anche a chi proprio non piace farlo, con Pure Pop un ferro da stiro verticale piccolo e compatto. Siamo certi che la soluzione diventerà presto la tua preferita, perché a differenziarlo dagli altri ferri da stiro è anche il prezzo. Il dispositivo solitamente a poco più di 50 euro, per poche ore è in offerta con uno sconto che va oltre il 50%. Praticamente un’occasione golosa che attirerà l’attenzione anche di chi non ama stirare.

Offerta Rowenta Pure Pop Ferro da stiro verticale portatile

Il ferro da stiro dal design accattivante

Il design fa la differenza anche quando si parla di ferro da stiro. Rowenta Pure Pop ha voluto puntare proprio su questo aspetto. Il modello ergonomico è ideale da usare con una sola mano perché è super compatto e sottile, due caratteristiche che lo rendono leggerissimo e ideale da inserire in valigia o in borsa, così da usarlo ogni volta che ne hai bisogno. Il tratto distintivo dello stiratore verticale però, è la vasta gamma di colori che lo rendono un apparecchio pop, come ci suggerisce il nome. I classici bianco e nero sono stati sostituti da una palette di nuance vivace e fresca adatta a ogni gusto perché puoi scegliere fino a cinque colori tra: rosso corallo, verde, giallo e giallo limone.

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Abiti impeccabili tutti i giorni

C’è chi non vede l’ora di mettersi dietro un asse da stiro e chi non ne vuole proprio sapere ma non può sottrarsi. Qualsiasi sia il tuo caso trovare il tempo per stirare può risultare difficile perché è un’attività lunga. Con lo stiratore verticale puoi dimenticare ora trascorse con il ferro in mano perché l’apparecchio elimina le pieghe da camicie, pantaloni e giacche in pochi secondi. Il sistema di riscaldamento rapido che non va oltre i 15 secondi, riduce notevolmente i tempi e ti offre tutto il vapore di cui ha bisogno per ritocchi al volo. Il modello agisce direttamente su qualsiasi tipo di tessuto con una emissione continua di vapore di 20 g/min in verticale mantenendo la potenza costante. In questo modo potrai rinfrescare gli abiti e igienizzarli, mentre la piastra riscaldata riduce le pieghe.

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Rowenta Pure Pop è lo stiratore verticale versatile

Il ferro da stiro Rowenta Pure Pop, è pop di nome e di fatto. Utilizzando l’apparecchio in offerta a metà prezzo, ne apprezzerai immediatamente la versatilità perché la testina rimovibile ti permette di passare da uno strumento all’altro con un semplice gesto. Mentre il lato con rivestimento vellutato stira tutti i tipi di tessuti senza rovinarli. La parte dotata di spazzola elimina i pelucchi e i capelli dai vestiti. Una soluzione interessante se sei alla ricerca di un apparecchio che costa poco e che ti assicuri capi impeccabili e freschi in pochi secondi.

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