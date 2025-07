Addio vestiti stropicciati in valigia. L’accessorio piccolo, compatto ed economico su cui puntare ora è questo

Lo stiratore verticale è la soluzione per avere vestiti perfetti anche quando sei in viaggio in pochi minuti.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Amazon Stiratore verticale

Lo stiratore verticale è l’accessorio piccolo (e utilissimo) che ti serviva per non avere più capi stropicciati – in viaggio come a casa – e stirare in cinque minuti, in modo facile, veloce e pratico.

Ammettiamolo: a nessuno piace stirare, ma al tempo stesso vogliamo sempre avere capi senza pieghe e perfetti da indossare subito. Un bel dilemma, soprattutto per chi viaggia e si ritrova, dopo aver tenuto per ore magliette e camicie in valigia, i tessuti stropicciati.

Come fare? La soluzione arriva da uno stiratore verticale, firmato Rowenta, che ora trovi in offerta su Amazon. Costa solamente 32,99 euro con lo sconto del 12% e permette grandi performance. Il ferro da stiro Rowenta Access Steam First infatti consente di stirare, rinfrescare e igienizzare i capi e tutti i tessuti di casa, anche quelli più delicati, garantendo un risultato impeccabile in un attimo, senza utilizzare l’asse da stiro.

Piccolo e maneggevole, ma potente, questo ferro da stiro è dotato di una emissione continua di vapore di 20 g/min. Dunque igienizza e stira al tempo stesso: un grande vantaggio per chi è in viaggio! In più grazie alla struttura ultraleggera, consente di stirare in tutta comodità, con sessioni di stiratura che sono ad alta efficienza e perfetti per tutti i giorni.

La sua tecnologia lo rende adatto per tutti i tessuti, eliminando le pieghe e sanificando anche i capi che risultano più delicati, come la seta, e che tendono a stropicciarsi in valigia. Per usarlo ti basterà un semplice appendiabiti, senza l’ingombro dell’asse da stiro. Il serbatoio dell’acqua è amovibile e si può ricaricare in sicurezza, senza dover attendere il raffreddamento, garantendo così un’autonomia di stiratura illimitata. In più il vapore si attiva solamente quando necessario, utilizzando il grilletto.

Il riscaldamento è super rapido e avviene in soli 15 secondi consentendoti di usare immediatamente il ferro da stiro verticale. In questo modo non perderai mai tempo e potrai anche fare ritocchi all’ultimo minuto.

Come usare lo stiratore verticale

Ma come si usa lo stiratore verticale? Il bello di questo elettrodomestico è che ha un funzionamento molto semplice. Per prima cosa riempi il serbatoio con l’acqua e accendi l’elettrodomestico. Poi appendi il capo che vuoi stirare e dirigi il getto di vapore verso il tessuto, muovendoti dall’alto verso il basso. Ricordati di tenere sempre lo stiratore a qualche centimetro di distanza.

Per eliminare al meglio tutte le pieghe tendi leggermente con una mano il tessuto, mentre passi il tuo stiratore. Quando stiri dei capi delicati ricordati sempre di fare attenzione, sarebbe meglio anteporre un panno leggero fra il tessuto e l’elettrodomestico. Se hai magliette o camicie colorate invece prova a stirarle al rovescio: in questo modo riuscirai a preservare al meglio il colore.

Dopo aver terminato di stirare ricordati di svuotare il serbatoio dell’acqua e di pulire lo stiratore, sempre seguendo le istruzioni che trovi all’interno della confezione con le indicazioni del produttore.

