Il trolley leggero ed espandibile è un must per le vostre vacanze

Si, viaggiare evitando le buche più dure e un bagaglio scomodo. Senza dover scomodare Lucio Battisti e la sua famosissima canzone, quando organizziamo una vacanza un dettaglio a cui dobbiamo prestare attenzione sono le valigie perché possono fare la differenza. I viaggiatori esperti sanno benissimo che il trolley più adatto deve essere resistente, leggero e pratico. Online ci sono tantissime valigie che vi accompagneranno nei vostri viaggi, ma tra le più virali c’è quella di American Tourister che su Amazon vanta quasi diecimila recensioni tutte positive. Se questo vi sembra poco per farla diventare la vostra compagna di viaggio affidabile, c’è un’ulteriore sorpresa. È in offerta a un prezzo che i traveller più accaniti (ma non solo) non si faranno sfuggire. Il trolley American Tourister è disponibile a 89,49€ con uno sconto del 44% per un tempo limitato di cui approfittare subito.

Il trolley leggero dal design vivace

American Tourister è un must in fatto di valigie e accessori per le vacanze apprezzati dagli utenti Amazon e dai viaggiatori. Tra le collezioni più popolari c’è la Soundbox che piace praticamente a tutti perché ha un design vivace e accattivante. A differenza delle solite valigie spesso seriose e con colori spenti, quelle di American Tourister hanno una palette variegata con tonalità accese come azzurro, giallo, blu che donano un design elegante e che attira l’attenzione. Infatti la superficie invece di essere liscia è arricchita da cerchi concentrici che terminano nella placca logata che assicura movimento e dinamismo al trolley.

A rendere popolare la valigia della linea Soundbox c’è un dettaglio fondamentale quando si viaggia: la leggerezza. Infatti sarà capitato a tutti di trascinarsi dietro bagagli pesanti. Beh, con questa valigia dimenticherete la fatica e le difficoltà godendovi il viaggio, il segreto sta tutto nelle quattro doppie ruote scorrevoli e nel materiale con cui è stata realizzata. Il polipropilene è uno dei composti più leggeri e di qualità perfetto per gli accessori da viaggio perché resiste agli urti e al tempo preservando il contenuto della valigia. Merito in questo caso dell’interno rivestito con una fodera in nylon balistico lavabile che vi accompagnerà avventura dopo avventura rimanendo intatta e sicura. A proteggere il contenuto ci pensa la chiusura con sistema TSA e combinazione a tre cifre praticamente inviolabile.

Un trolley, diverse esigenze

Che partiate per un weekend o per viaggi più lunghi, la valigia deve adattarsi a ogni vostra esigenza e American Tourister della linea Soundbox vi regala un solo accessorio in grado di cambiare in base alla destinazione conservando un prezzo mini. Come? La valigia in offerta può essere ampliata e garantirvi una maggiore capienza ogni volta che ne avrete bisogno con un semplice gesto.

Non dovrete fare altro che aprire le cerniere e recuperare qualche centimetro in più senza preoccuparvi di lasciare a casa quello di cui avete bisogno e sempre in ordine. L’interno della valigia oltre a essere rivestito con materiale resistente ha due scomparti. Se da una parte avete due pratici elastici a fermare gli abiti, dall’altra c’è un divisorio richiudibile con zip arricchito da una tasca in rete traspirante, per avere tutto in ordine e sfoggiare vestiti impeccabili.

