Fonte: iStock Valigie rigide: il set da tre è in offerta

Partire per le vacanze, viaggiare, ma anche scegliere la prossima meta sono tutte cose che ci piace tantissimo fare. Soprattutto se possiamo affrontare questi momenti con l’eleganza e il glamour giusti e la praticità che il bagaglio corretto – per forma e dimensione – ci può dare.

Ecco, quindi, che il set di valigie di Amazon Basic diventa l’alleato perfetto per partire per la prossima avventura: sono tre, rigide ed espandibili, in una bellissima nuance di oro rosa, hanno quattro ruote girevoli e il guscio in abs antigraffio.

Con lo sconto del 15% le possiamo comprare a soli 108,42 euro: un vero affare, irrinunciabile, per tre bagagli coordinati, comodi e perfetti per ogni tipologia di vacanza.

Offerta Tre valigie rigide Amazon Basic Dimensioni differenti, super comode e con ruote girevoli

Valigie, questo set per le vacanze è un vero affare (con tantissime recensioni)

Sono oltre 50mila le recensioni del set di valigie Amazon Basic, super comode, eleganti e pratiche. Recensioni per la maggior parte positive che sottolineano che sono perfette per proteggere il contenuto, dotate di ampio spazio e con tasche in cui suddividere con facilità il proprio bagaglio. Se questo non bastasse sono leggere e maneggevoli, il mai più senza per affrontare le vacanze pensando alla praticità, ma senza dimenticare l’eleganza.

Queste le dimensioni e il peso: la più piccola è 37,5 x 25,5 x 55 cm (32 l) e il peso: 3,1 kg, la valigia media, invece, 45,1 x 28,6 x 68 cm (65 l) e il suo peso ammonta a 4,3 kg, infine quella grande con le seguenti dimensioni 52,6 x 32 x 78 cm (105 l) e un peso di 5,4 kg.

Tra le caratteristiche irrinunciabili del set vi è il guscio rigido in abs, molto spesso e dotato di una comoda finitura antigraffio, che le protegge. Inoltre, i tre bagagli sono dotati di quattro ruote doppie, che garantiscono una mobilità ottimale: questo aspetto non è secondario; infatti, quando si viaggia è di fondamentale importanza potersi muovere in maniera agevole, con bagagli leggeri e facili da spostare.

Se a questo si aggiunge il colore super alla moda, allora il risultato è che questo set è l’acquisto intelligente da fare per prepararsi alle vacanze: in sconto si compra a soli 108,42 euro.

Parti con stile: perché il set di valigie deve essere tuo

Preparare i bagagli non è sempre così facile: si pensa a cosa possa servire, a quali sono i capi essenziali da portare, oppure agli abbinamenti giusti per evitare di partire con troppe cose. Quindi avere una valigia capiente, ma anche espandibile diventa di fondamentale importanza. Questo set si può ingrandire: del 25% per quanto riguarda la valigia più piccola e fino al 15% per ciò che concerne le altre due.

Le cerniere sono robuste, mentre il manico telescopico arriva a raggiungere i 54,5 centimetri, ma volendo si può tenere anche la maniglia corta. Se quella più piccola si adatta alla perfezione per una fuga di un fine settimana (ma viene suggerita anche come bagaglio a mano per i viaggi internazionali), quella media è il compromesso perfetto per un weekend fuori ed è pensata per chi desidera portare con sé più cose. La valigia grande, infine, è adatta alle vacanze lunghe, che richiedono un bagaglio più importante.

Comode, perfette, adatte a ogni tipo di vacanza: queste tre valigie sono la scelta giusta per prepararsi alle vacanze e farlo con stile.

