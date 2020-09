Milly Carlucci torna con Il Cantante Mascherato: la data ufficiale

editato in: da

Dopo un esordio a dir poco strepitoso, Il Cantante Mascherato torna in tv per una seconda stagione che, come rivelano le prime anticipazioni, sarà ricca di sorprese e di novità. Milly Carlucci si prepara così ad un nuovo impegno televisivo che la terrà impegnata per diverse settimane. E solo nelle scorse ore è stata finalmente annunciata la data d’inizio dello show.

Mentre la nuova edizione di Ballando con le Stelle entra nel vivo, tra splendide esibizioni e piccoli incidenti di percorso, Milly Carlucci si appresta ad affrontare una nuova sfida. L’amatissima conduttrice dovrà infatti iniziare i preparativi per la seconda stagione de Il Cantante Mascherato, che solo qualche mese fa ha riscontrato un grande successo tra il pubblico – tanto da battere sistematicamente la concorrenza del Grande Fratello Vip 4 di Alfonso Signorini. Sulla base delle poche anticipazioni che ci sono pervenute, è già chiaro che lo show farà ritorno sui nostri schermi con tantissimi colpi di scena.

Come rivelato da TvBlog, è stata finalmente rivelata la data d’inizio de Il Cantante Mascherato: lo spumeggiante talent musicale prenderà il via il prossimo venerdì 29 gennaio 2021, portando in scena grandi novità. La prima, a quanto pare, riguarda proprio la durata della trasmissione. La prossima stagione, infatti, vedrà ben cinque puntate, per un maggior divertimento assicurato. E per far fronte a questo cambiamento, è probabile che aumenti anche il numero dei concorrenti: Milly Carlucci, d’altronde, aveva svelato in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni di aver deciso di introdurre maschere nuove, per far sì che meglio si abbinassero alle caratteristiche dei personaggi che prenderanno parte in gara.

Le sorprese, però, non finiscono qui: potrebbero esserci cambiamenti anche sul fronte dei giurati. Per il momento, infatti, sono stati confermati solamente Francesco Facchinetti, Patty Pravo e Flavio Insinna. Nulla sappiamo ancora sul futuro di Guillermo Mariotto e di Ilenia Pastorelli, che nel corso della prima edizione avevano preso posto alla giuria. Né ci sono notizie sulla possibilità che questi ultimi vengano sostituiti da altri giurati: forse il loro posto resterà vacante.

Infine, i più attenti potranno notare un altro dettaglio. Lo show, che nella sua prima edizione ha visto trionfare Teo Mammuccari, verrà trasmesso non più dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma, bensì dal Foro Italico – lo stesso studio che oggi accoglie i concorrenti di Ballando con le Stelle. Insomma, pare proprio che la nuova stagione de Il Cantante Mascherato sia già pronta a regalarci grandissime emozioni. Non ci resta che attendere ancora qualche mese per goderci lo spettacolo.