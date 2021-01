Mariotto fuori dal Cantante Mascherato: Milly Carlucci spiega perché

editato in: da

Milly Carlucci parla dell’esclusione di Guillermo Mariotto da Il Cantante Mascherato e spiega i motivi della sua scelta. Dopo il successo di Ballando con le Stelle, la conduttrice è pronta a guidare lo show in cui i concorrenti sono nascosti dietro delle maschere. La nuova edizione dello show avrà moltissime novità, fra cui un cambiamento all’interno della giuria.

La Carlucci ha confermato l’assenza di Mariotto, che non sarà fra i giudici, svelando anche cosa l’avrebbe spinta a prendere questa decisione. “Dopo l’immenso lavoro fatto a Ballando con le Stelle, non volevo spremerlo oltre e sovraesporlo – ha spiegato a DiPiù -. Sarebbe stato nocivo per lui”. Milly non ha rivelato i nomi dei giurati del Cantante Mascherato, anche se in giuria potrebbero sedersi Francesco Facchinetti, Patty Pravo, Flavio Insinna e Costantino Della Gherardesca. “I contratti non sono ancora stati definiti”, ha specificato la presentatrice.

La trasmissione andrà in onda dal 29 gennaio per cinque puntate. I concorrenti in gara, nascosti dietro le maschere, saranno nove. Nelle ultime settimane Milly Carlucci ha svelato le maschere che saliranno sul palco e che, come accaduto nella prima edizione, metteranno alla prova l’intuizione del pubblico e della giuria. Si tratta del Lupo, L’Orsetto, La Farfalla, La Giraffa, Il Gatto, La Pecorella, Il Pappagallo, Il Baby Alieno e La Tigre Azzurra.

“Stiamo per ricominciare a giocare proprio con il mistero di chi si nasconde dietro la maschera – aveva annunciato qualche tempo fa Milly Carlucci su Instagram, rivolgendosi al pubblico -. L’altro anno siete stati meravigliosi. Quest’anno torniamo con nuove maschere e nuovi personaggi. Avrete succosi indizi e novità nei prossimi giorni perché io comincerò a darvi assaggini qui e là”.

Il format del Cantante Mascherato, esportato dall’estero e presentato in Italia dalla Carlucci, è ormai conosciuto: gli artisti si nascondono dietro una maschera e solo al momento dell’eliminazione viene svelata la loro identità. Nella prima edizione a trionfare era stato Teo Mammucari, accanto a lui tanti grandi cantanti, attori e personaggi dello spettacolo, come Al Bano Carrisi, Alessandro Greco, Fausto Leali, Orietta Berti, Arisa e Valerio Scanu. La giuria invece era composta da Francesco Facchinetti, Flavio Insinna, Guillermo Mariotto, Ilenia Pastorelli e Patty Pravo.