Il Cantante Mascherato 2021, Milly Carlucci svela le maschere

Cresce l’attesa per la seconda stagione di Il Cantante Mascherato, lo show condotto da Milly Carlucci che prenderà il via a partire dal 29 gennaio 2021 su Rai 1. Forte del grande successo della prima edizione, la trasmissione torna con nuove maschere, come racconta la stessa presentatrice nella promo del programma. Oltre a ricordare alcuni fatti salienti della passata edizione, la Carlucci ricorda che ci saranno nuovi concorrenti e nuove maschere.

Il format prevede che i personaggi famosi si esibiscano celati da delle maschere facendo in modo che la loro reale identità resti un mistero. Nella prima edizione a vincere era stato Teo Mammucari, che si celava sotto la maschera da Coniglio, gli altri partecipanti erano: Al Bano, Alessandro Greco, Fausto Leali, Orietta Berti, Arisa, Valerio Scanu ed Emanuela Aureli, mentre la giuria era composta da Francesco Facchinetti, Flavio Insinna, Guillermo Mariotto, Ilenia Pastorelli e Patty Pravo.

I cantanti in gara nella nuova edizione dello show saranno nove, così come il numero di maschere, che sono state svelate nella loro totalità. Ci saranno Pecorella, Giraffa, Lupo, Tigre Azzurra, Farfalla, Gatto, Pappagallo, Alieno e Orso.

Intanto ogni bozzetto viene svelato su Twitter dove la trasmissione Il Cantante Mascherato ha inaugurato il suo profilo ufficiale. A partire dalla Vigilia di Natale la conduttrice sta mostrando per pochi istanti e in brevi video l’immagine di ogni singola maschera. Per il momento ne ha mostrato sette, delle nove totali.

Dalla Pecorella che nel disegno viene ritratta con un’acconciatura riccia e rossa, alla Giraffa con un sontuoso abito lungo, il Lupo con un completo nei toni del rosso e la Tigre Azzurra, anche lei con un abito sui toni del rosso e oro. Pochi secondi dedicati al bozzetto della Farfalla dove si vedono due grandi ali, il Gatto in jeans e giacca, sino al Pappagallo con un completo blu. Tutti gli svelamenti, a cui ne mancano all’appello due, sono durati solo pochi istanti, giusto il tempo di far crescere la curiosità e dare il via alle prime ipotesi. Il toto nomi, infatti, ha già preso il via e tra i rumors si può ricordare quello che vede la possibile partecipazione di Francesco Monte, ma tutte le congetture rimarranno tali fino al momento dello svelamento delle varie identità.