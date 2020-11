Il Cantante Mascherato, le prime indiscrezioni: Francesco Monte tra i concorrenti

editato in: da

Dopo una prima edizione di grande successo, Il Cantante Mascherato si prepara a tornare in onda con nuove puntate e una sfida che lascerà tutti senza fiato. Milly Carlucci sarà ancora alla volta alla guida dello show, e si inizia già a parlare dei nomi che potrebbero far parte del cast.

“Sappiate che, per la seconda edizione, ci saranno tante novità e sorprese” – ha rivelato Milly Carlucci al settimanale Nuovo TV. La conduttrice, reduce dalla emozionante finale di Ballando con le Stelle, è pronta per dedicarsi alla sua nuova “creatura”, un programma musicale nato solamente qualche mese fa e già entrato nei cuori dei telespettatori. Le prime indiscrezioni su Il Cantante Mascherato arrivano proprio dal periodico diretto da Riccardo Signoretti, che svela in anteprima quali potrebbero essere i nuovi concorrenti dello show.

Il primo nome che spunta è quello di Francesco Monte: ex corteggiatore e poi tronista di Uomini e Donne, il giovane è diventato una vera star della televisione, dedicandosi a fiction e reality show. Lo abbiamo visto all’Isola dei Famosi e al Grande Fratello Vip, quindi si è dedicato alla sua passione per la musica e ha dato il via a una carriera da cantante. È tra i più apprezzati concorrenti di Tale e Quale Show, tornato in scena in questa edizione per il super torneo finale, e ha persino tentato di entrare a Sanremo Giovani, senza però riuscire nell’impresa.

Sarà uno dei volti pronti a celarsi dietro qualche buffa maschera, per una sfida senza esclusione di colpi? Accanto a lui potrebbero esserci diversi altri personaggi famosi quali Marco Carta, Riccardo Fogli, Virginia Raffaele, Serena Autieri e Roberta Lanfranchi. Quel che sappiamo con certezza è che il pubblico non scoprirà l’identità segreta dei cantanti sino all’ultimo momento, quando cioè verranno eliminati uno dopo l’altro, in attesa del vincitore.

Le indiscrezioni sul cast de Il Cantante Mascherato sono dunque destinate a rimanere tali ancora per lungo tempo. Allo stesso modo, non vi sono ancora notizie certe sulla giuria. Si prevedono novità: mentre Flavio Insinna e Francesco Facchinetti dovrebbero tornare dietro il bancone, Ilenia Pastorelli e Guillermo Mariotto non sarebbero ancora stati riconfermati. E Patty Pravo potrebbe essere sostituita da Teo Mammuccari, che ha vinto la scorsa edizione. Intanto è stata rivelata la data ufficiale d’inizio: lo show tornerà in onda a partire dal prossimo 29 gennaio 2021 e dovrà confrontarsi con il GF Vip, che è da poco stato prolungato fino a metà febbraio.