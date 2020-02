Il Cantante Mascherato: Mammucari batte Al Bano e imbarazza Ilenia Pastorelli

editato in: da

Ilenia Pastorelli, quello che dovete sapere sulla nuova musa di Carlo Verdone

Teo Mammucari vince Il Cantante Mascherato, battendo Al Bano Carrisi e imbarazza Ilenia Pastorelli, parlando del loro flirt passato. Il programma di Milly Carlucci è ormai giunto al capolinea dopo una prima edizione di grande successo. A trionfare è stato il Coniglio sotto cui si nascondeva il comico, che ha superato in finale il Leone, alias Al Bano.

Una sfida appassionante che ha divertito molto i telespettatori, soprattutto perché nessuno si aspettava che sotto la maschera del Coniglio ci fosse proprio Mammucari. A indovinare l’identità del personaggio per prima era stata Ilenia Pastorelli, membro della giuria insieme a Francesco Facchinetti, Patty Pravo, Flavio Insinna e Mariotto. Proprio quest’ultimo ha parlato per primo di un presunto flirt fra l’ex star del Grande Fratello e Teo.

“Su internet c’è un flirt tra te e Teo Mammucari”, ha detto il giudice di Ballando con le Stelle, imbarazzando l’attrice che ha prontamente risposto: “Io so che c’è un flirt pure tra te e Valerio Scanu”. Un imbarazzo che è aumentato quando Milly Carlucci ha annunciato che il vincitore dello show era proprio l’ex conduttore delle Iene.

Mammucari si è tolto la maschera e ha fatto un lungo discorso, ringraziando la conduttrice per averlo inserito nel cast de Il Cantante Mascherato. “Ringrazio mia figlia Julia, che mi ha detto di fare questo programma, ringrazio il maestro Saccà – ha detto Teo -. Dico una cosa vera, io ho lavorato con Raffaella Carrà, con Maria De Filippi, ma mi mancava una grande signora della tv. Questo programma l’ha vinto Milly, per un motivo, perché ha avuto il coraggio di fare una cosa nuova, di andare in America e di portare in Italia un programma nuovo. Si è presa una grande responsabilità, ha rischiato. Poi, ragazzi, io ho battuto Orietta Berti, Fausto Leali, Arisa! Mi vergogno come un cane! Chiedo scusa pure a Scanu… Albano, dietro le quinte, mi ha detto: “Ma si può sapere chi sei?”. Io gli ho detto: “Sono Mammucari!”. E lui mi fa: “Li avevo indovinati tutti tranne che a te!”. È stato un bellissimo complimento”.

Mammucari ha poi parlato del presunto flirt con il giudice del programma. “Hanno detto che ho avuto un flirt con Ilenia Pastorelli – ha chiarito -. L’ho conosciuta 10 anni fa e ci ho provato con lei come un deficiente, quando mi hanno detto che c’era lei, mi volevo ammazzare, mi sono detto: “Mi beccherà subito!”.