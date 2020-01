Il Cantante Mascherato, Ilenia Pastorelli provoca Milly Carlucci e Arisa sorprende

editato in: da

Nella seconda puntata de Il Cantante Mascherato, Ilenia Pastorelli si diverte a provocare Milly Carlucci, citando Alfonso Signorini. Mentre Arisa sorprende, svelando di essere lei la cantante dietro la maschera del Barboncino. Lo show Rai ha regalato, ancora una volta, emozioni e risate, ma soprattutto nuove gaffe dell’attrice romana, seduta in giuria accanto a Francesco Facchinetti, Mariotto, Patty Pravo e Flavio Insinna.

La scorsa settimana, all’esordio de Il Cantante Mascherato, la Pastorelli aveva citato più volte Pupo, ignorando probabilmente che l’artista fosse in quel momento in onda su Canale Cinque con il Grande Fratello Vip. La gaffe ha reso l’attrice molto popolare sui social e in tanti hanno trovato divertente la sua spontaneità. Così, quasi per gioco, Ilenia ci è ricascata nel corso della seconda puntata.

Quando le è stato chiesto chi si trovasse dietro la maschera dell’Angelo non ha avuto dubbi: “Secondo me è Alfonso Signorini”, ha detto ridendo. La reazione di Milly Carlucci è stata molto divertente. La conduttrice, che si trovava sul palco, ha detto: “Non è arrivato il nome, non è arrivato l’audio, non ho capito“, non è chiaro se scherzando oppure no.

Poco dopo la Pastorelli ha riso e ha dato il suo nome, mentre Francesco Facchinetti ha commentato: “Meglio così, meglio così davvero“. D’altronde nel corso della serata la giuria ha dato non pochi problemi alla presentatrice che ha punzecchiato più volte i giudici.

“Posso dirti una cosa? – ha detto rivolta a Mariotto -. Tu sei un po’ una banderuola”. Poi ha richiamato tutti all’ordine: “Stiamo perdendo il filo del discorso”. Nel frattempo il pubblico si sta appassionando sempre di più a Il Cantante Mascherato, nonostante la concorrenza accesa con il Grande Fratello Vip. L’ultimo concorrente eliminato è stato il Barboncino, che nascondeva la voce strepitosa di Arisa. La cantante si è commossa quando Milly Carlucci le ha chiesto di togliersi la maschera e ha ricevuto l’applauso del pubblico e della giuria. “Mi avete beccata subito, non è giusto. Grazie a tutti di cuore”.