Il Cantante Mascherato, gaffe della Pastorelli sul GF Vip: la reazione di Milly

Milly Carlucci splendida 60enne

Non è partito nel migliore dei modi Il Cantante Mascherato, il nuovo show di Milly Carlucci, segnato da qualche critica e una gaffe terribile di Ilenia Pastorelli. La regina di Ballando con le Stelle, ancora una volta, ha mostrato la sua voglia di innovare e rischiare, scontrandosi contro il Grande Fratello Vip con un format tutto nuovo.

Il Cantante Mascherato, show che arriva dalla Corea, è sbarcato su Rai Uno lo stesso giorno in cui è andata in onda la seconda puntata del GF Vip condotto da Alfonso Signorini che quest’anno può contare su un cast forte e variegato. Ad affiancare il conduttore, promosso dopo l’addio di Ilary Blasi, Pupo e Wanda Nara nel ruolo di opinionisti.

Per la sua giuria invece Milly Carlucci ha scelto Patty Pravo, Francesco Facchinetti, Flavio Insinna, Guillermo Mariotto e Ilenia Pastorelli. Quest’ultima è stata protagonista di una gaffe proprio durante la prima puntata dello show. L’attrice ed ex gieffina infatti è apparsa convinta che dietro alcune maschere ci fosse Pupo. Un fatto impossibile visto che il cantante in quel momento si trovava in onda su Canale Cinque ed era la diretta concorrenza.

Di fronte alla maschera del Coniglio, la Pastorelli ha affermato di essere certa che si trattasse di Pupo. Le sue parole hanno fatto calare il gelo in studio, ma Milly Carlucci, con grande professionalità, non ha lasciato trasparire nessuna emozione. La conduttrice ha continuato a interrogare i giudici, anche quando Ilenia, per una seconda volta, ha pensato che dietro la maschera del Mostro si trovasse l’opinionista del Grande Fratello Vip.

La Carlucci non ha fatto nessun riferimento alla concorrenza, ma le parole dell’attrice hanno scatenato l’ironia degli utenti sui social. In tanti hanno accusato Ilenia di essere poco preparata e attenta nel seguire Il Cantante Mascherato.

“Ma queste stupide battute su Pupo? – ha scritto qualcuno -. E lo scegli sapendo che è in diretta su Canale 5? Ma ci prendete per il c**o?”. “Milly Carlucci nera quando Ilenia Pastorelli ha detto Pupo, dato che ora rappresenta la diretta concorrenza”, ha aggiunto un altro telespettatore. “La giuria dovrebbe essere un po’ più seria però – si è lamentato un altro -. Buttare nomi a casaccio. Come fa a dire Pupo se sa benissimo che in questo momento è su Canale 5? Queste cose mi fanno passare la voglia di vedere il programma”.