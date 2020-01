Il Cantante Mascherato, la Carlucci brilla e accetta la sfida contro il GF Vip

editato in: da

Milly Carlucci ha finalmente inaugurato il suo nuovo show: Il Cantante Mascherato. Si tratta di uno dei programmi più attesi della stagione televisiva, che mette al centro dell’attenzione otto vip, estremamente famosi a detta della conduttrice, mascherati. Nessuno sa veramente di chi si tratti, anche se, ovviamente sono state fatte numerose ipotesi.

Il format de Il Cantante Mascherato, come spiegato da Milly Carlucci in apertura, mette alla prova i personaggi famosi che per tutta la durata del programma, dovranno cercare di tenere nascosta la loro identità e vincere la competizione canora.

Per mantenere il segreto si celeranno dietro a delle maschere: il Mostro, l’Angelo, l’Unicorno, il Mastino, il Leone, il Coniglio, Barboncino e il Pavone. Per ogni puntata è previsto un eliminato, l’unico che potrà rivelare chi è veramente.

A giocare, però, non saranno solo i concorrenti famosi. Ciò che rende veramente interessante il programma, e che probabilmente ha convinto Milly Carlucci a proporre il format anche in Italia, è che anche il pubblico viene coinvolto. Attraverso video, quiz e giochi, i telespettatori sono invitati a scoprire l’identità dei vip in gioco e a smascherarli.

Una vera e propria sfida per Milly Carlucci, che non teme la concorrenza del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. La conduttrice, per la prima puntata de Il Cantante Mascherato, ha deciso di indossare un outfit glamour, sui toni del viola scuro e dell’oro. Nel dettaglio, ha scelto, pantaloni neri, una giacca viola con inserti, molto appariscenti, in oro e stivali.

Con il make-up, invece, la Carlucci ha deciso di attirare tutta l’attenzione sugli occhi, resi profondi con un gioco di ombretti neri e grigi. Sulle labbra, invece, ha applicato un rossetto color nude. Il look, infine, è stato completato con un’acconciatura sobria: un semi-raccolto morbido, perfetto per la conduttrice.

In ogni caso, il programma prevede un’avvincente gara che si concluderà con un solo vincitore. Pertanto, la Carlucci ha voluto al suo fianco una giuria di esperti appartenenti al mondo della musica e dello spettacolo. Patty Pravo, Flavio Insinna, Francesco Facchinetti, Guillermo Mariotto e Ilenia Pastorelli sono i professionisti scelti dalla conduttrice per giudicare e aiutare i concorrenti.

Tra sfide a colpi di canzoni, la curiosità del pubblico non può far altro che aumentare. Chi si nasconderà dietro tutte le maschere? Si possono azzardare ipotesi ma, per scoprirlo, non resta che lasciarsi intrattenere dalle esibizioni fino alla fine della competizione.