GF Vip, Serena si dichiara a Pago. E lui se la prende con Signorini

Sono passati solamente due giorni dalla prima puntata del Grande Fratello Vip, ma le dinamiche che si sono attivate nella casa sono già numerose. I super vip, voluti fortemente da Alfonso Signorini, sembrano promettere numerosi colpi di scena.

Alfonso Signorini, quindi, può iniziare a vedere quali sono i risultati delle sue scelte. Il suo passato di opinionista al fianco di Ilary Blasi nelle scorse edizioni del Grande Fratello Vip, d’altronde, gli è servito per ponderare bene i vip da inserire all’interno della casa. E, già nella seconda puntata, ha dovuto gestire molto materiale da presentare al suo pubblico.

Il momento più atteso della serata, probabilmente, è quello del verdetto che stabilisce se Serena Enardu può entrare nella casa più spiata d’Italia per avere un confronto con il suo ex fidanzato Pago. I due, infatti, si sono lasciati dopo aver partecipato a Temptation Island Vip, dove l’influencer ha dimostrato tutti i dubbi circa la sua relazione con il cantante e ha ceduto alle lusinghe di un tentatore.

Ora, prima di voltare definitivamente pagina, Serena vuole un faccia a faccia con Pago. Prima di conoscere l’esito del televoto, infatti, ha affermato:

Ho seguito Pago. Ho provato gelosia perché l’ho visto vicino a Paola Di Benedetto. È un sentimento che non pensavo di provare. Sono pensierosa e preoccupata, per me la nostra storia era finita. Volevo che finisse, ma non mi rendevo conto che quello che avevo era importante. Ho bisogno di tempo con lui. L’ho visto con una voglia diversa. La voglia di cancellarmi. Potrebbe riuscirci tenendomi lontana. Il nostro rapporto si merita un’altra possibilità, mi manca. Mi manca tutto.