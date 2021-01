Il Cantante Mascherato, Milly dà il benvenuto alla Balivo e annuncia novità

editato in: da

Manca ormai pochissimo all’inizio della seconda edizione de Il Cantante Mascherato, lo show condotto da Milly Carlucci. La conduttrice, per quest’anno, ha promesso grandi sorprese e un programma che farà divertire grandi e piccini. Ha, inoltre, pensato ad alcune novità per rendere la ricerca del personaggio nascosto sotto le maschere più appassionante.

La Carlucci, d’altronde, può contare su un cast di grande spessore, già a partire dalla giuria. Per l’occasione, infatti, torna in tv anche Caterina Balivo, che aveva deciso di prendersi un periodo di pausa dopo aver detto addio alla conduzione di Vieni da Me e che siederà al fianco di Costantino Della Gherardesca, Francesco Facchinetti, Flavio Insinna e Patty Pravo. Proprio alla collega, Milly ha voluto dare un caloroso benvenuto su Instagram:

Benvenuta Caterina Balivo nella famiglia de Il Cantante Mascherato: ma i tuoi bambini che ne dicono delle nostre maschere?

Un affetto che la Balivo ha accolto con gioia e, intervistata a La Vita in Diretta, si è detta felicissima di poter fare il suo ritorno sul piccolo schermo al fianco della Carlucci. E proprio a Milly ha svelato che con il figlio Guido Alberto fa già dei piccoli pronostici. Proprio Milly, poi, ha voluto annunciare ad Alberto Matano le novità che ha in serbo per i telespettatori.

Occhi puntati, innanzitutto, sulle maschere che nasconderanno i personaggi misteriosi che hanno deciso di partecipare alla seconda edizione dello show per provare ad arrivare in finale e a vincere la competizione. Quest’anno saranno la Tigre Azzurra, la Farfalla, il Gatto, il Pappagallo, il Baby Alieno, la Pecorella, la Giraffa, il Lupo e l’Orso.

La Carlucci e lo staff de Il Cantante Mascherato hanno già iniziato a rilasciare indizi a chi segue il programma per fornire qualche possibilità in più di indovinare i nomi di chi si nasconde sotto le maschere: i personaggi, complessivamente, hanno interpretato oltre 120 film o fiction, partecipato a più di 100 programmi televisivi, venduto circa 130 milioni di dischi e hanno, infine, vinto uno o più Festival di Sanremo.

Scoprire i personaggi misteriosi non sarà affatto facile, per questo Milly Carlucci ha pensato di introdurre nuove figure che guideranno le indagini con lo scopo di facilitare il gioco:

Avremo trenta investigatori. C’è un commissario capo, che sarà Simone Di Pasquale e un ispettore di polizia, che sarà Sara Di Vaira, a guidare l’indagine dei trenta investigatori.

Insomma, Milly Carlucci è più carica che mai ed è pronta a far divertire il pubblico che, in ogni sua avventura, la segue con grande affetto e dedizione. Avrà ancora altri assi nascosti nella manica?