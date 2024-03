Leonardo Maltese è un giovane attore, tra i più promettenti della sua generazione, che si è già distinto per alcuni ruoli importanti sia al cinema che in televisione

Fonte: IPA L'attore Leonardo Maltese

Leonardo Maltese ha soltanto 25 anni ma ha saputo imporsi sul grande schermo come uno degli attori italiani più promettenti della sua generazione. Ha già dato dimostrazione del suo talento in film come Rapito e Il signore delle formiche, dove ha lavorato rispettivamente al fianco di registi del calibro di Marco Bellocchio e Gianni Amelio, ritagliandosi uno spazio inatteso nel cinema d’autore. “Ci metterei la firma se potessi fare questo lavoro tutta la vita”, aveva ammesso nella sua prima intervista nel 2022.

Leonardo Maltese, da Ravenna al grande cinema

Classe 1997, Leonardo Maltese è nato a Ravenna da papà siciliano e madre inglese. Lasciata la sua città per completare gli studi nel Regno Unito, si è poi trasferito a Roma per lavorare al suo grande sogno: diventare un attore. Dopo aver frequentato l’Accademia teatrale Sofia Amendolea, ha cominciato a muovere i primi passi in teatro, ma la sua passione è iniziata ben prima.

“In casa mia nessuno lavora nel campo dello spettacolo, ma ho capito fin da subito che desideravo fare qualcosa di creativo – aveva raccontato a Vanity Fair nel 2022 -. Quando facevo la seconda elementare il mio babysitter, che era un bassista punk, mi ha regalato un basso. Da allora suono e canto. E fin da piccolissimo imparavo le battute di tutti i film”.

“Ho iniziato a recitare fin da bambino, agli scout – aveva aggiunto in un’altra intervista al Corriere Romagna -. Dicevo già che da grande avrei fatto l’attore, poi la svolta è arrivata quando ho partecipato al laboratorio teatrale della non-scuola di Ravenna Teatro, diretta da Marco Martinelli. Sono stato uno dei pinocchi del progetto Pinocchio che coinvolgeva duecento ragazzi. Lì ho capito, e lo hanno capito anche coloro che mi stavano vicino, compresi i miei genitori, che quella era la mia strada. Quello spettacolo mi è rimasto dentro, ho poi rifatto un altro Pinocchio a teatro a Roma, ma recitando nel ruolo della volpe”.

I ruoli al cinema e i riconoscimenti

La svolta per Leonardo Maltese, però, è arrivata grazie a Gianni Amelio che lo ha scelto per interpretare il ruolo di Ettore nel film Il signore delle formiche, in cui ha lavorato al fianco di Luigi Lo Cascio. Per il giovane attore è stato il primo lavoro per il cinema per il quale si è aggiudicato il Premio Guglielmo Biraghi ai Nastri d’Argento 2023, assegnato ogni anno ai giovani attori che si rivelazione nell’ambito del cinema italiano.

“Per creare Ettore ho fatto delle ricerche – ha raccontato l’attore – ma Il signore delle formiche parla anche di una storia d’amore. Ho tirato fuori il mio personaggio dalla sceneggiatura e ho fatto del mio meglio per rendergli giustizia”. Successivamente Maltese ha recitato in Rapito, film diretto da Marco Bellocchio sul caso del piccolo Edgardo Montara. anche qui l’attore è riuscito a distinguersi per l’intensità della sua interpretazione.

Leonardo Maltese è Giacomo Leopardi

Dal teatro al cinema, fino alla televisione. Leonardo Maltese è stato scelto da Sergio Rubini per interpretare Giacomo Leopardi nell’omonima mini-serie prodotta da Rai Fiction, le cui riprese si sono concluse nel marzo 2024. Anche qui il giovane attore ha recitato al fianco di alcuni grandi nomi come Alessio Boni, che veste i panni del padre del poeta, Valentina Cervi in quelli della madre, e ancora Alessandro Preziosi, Fausto Russo Alessi e Giusy Buscemi, in onda su Canale 5 con la nuova fiction Vanina – Un vicequestore a Catania.

La passione per la musica

Oltre alla recitazione, Leonardo Maltese si dedica alla musica. “Sono anche un musicista e cantante, ho un gruppo che si chiama Fulcro, io in arte mi chiamo Leo Fulcro. Abbiamo anche pubblicato degli EP”, ha spiegato in un’intervista. Si tratta di un progetto collettivo che unisce varie discipline artistiche e vanta la collaborazione del DJ e producer Dost e di altri musicisti. In ultimo Maltese ha pubblicato Boy on Earth, che contiene brani come Yin e Yang e La mappa.