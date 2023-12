I film più cercati su Google nel 2023, da Barbie a C’è ancora domani

Fonte: IPA Margot Robbie in Barbie

È tempo di bilanci per Google. Come ogni anno il motore di ricerca ha stilato la classifica dei film più ricercati nell’ultimo anno. Nessun colpo di scena in cima alla top ten: i titoli più cercati dagli utenti sono stati Oppenhaimer e Barbie, che hanno segnato ottimi incassi al box office in questi mesi. Due pellicole molto amate, che hanno spinto tutti a recarsi al cinema. Oppenheimer, ad esempio, ha superato i 22 milioni di euro, piazzandosi quarto tra i maggiori incassi dalle riaperture delle sale del 2021.

Il lungometraggio con la bella e brava Margot Robbie, al contrario, ha generato un vero e proprio fenomeno di costume: la famosa bambola della Mattel ha ispirato collezioni di moda, feste di compleanno, post sui social network. Al terzo posto dei film più cercati su Google nel 2023 si è invece piazzato C’è ancora domani, il film con Paola Cortellesi nel duplice ruolo di regista e attrice protagonista.

Il film d’ispirazione neorealista è diventato un manifesto sull’emancipazione della donna rispetto ai rapporti tossici e violenti, ma soprattutto si sta rivelando uno dei più grandi successi commerciali degli ultimi anni per quanto riguarda il cinema italiano. L’esordio alla regia di Cortellesi è entrato di diritto nella classifica dei film italiani che hanno incassato di più nella storia. Si è piazzato al decimo posto dei titoli che hanno guadagnato di più (al primo posto figura ancora Quo vado? di Checco Zalone).

Solo sesto il tanto atteso sequel di Avatar di James Cameron, uscito in tutto il mondo quattordici anni dopo il primo film. A chiudere la classifica il terzo film della saga Creed, spin off del cult Rocky con Sylvester Stallone, che vede ancora una volta al centro della scena Michael B. Jordan.

La classifica dei film più cercati su Google nel 2023

1. Oppenheimer

2. Barbie

3. C’è ancora domani

4. Assassinio a Venezia

5. Everything Everywhere all at once

6. Avatar 2

7. The Nun 2

8. The Whale

9. Killers of the Flower Moon

10. Creed 3

Gli attori e le attrici più cercate su Google nel 2023

Nella classifica degli attori e delle attrici più cercati su Google nel 2023 figura al primo posto Chiara Francini. Ricerche molto probabilmente aumentate per via della partecipazione al Festival di Sanremo: l’interprete toscana ha co-condotto la quarta serata della kermesse musicale insieme ad Amadeus, lasciando il segno con la sua verve e bravura. Al secondo posto si è classificata Luisa Ranieri, splendida interprete di Nuovo Olimpo, diretto da Ferzan Özpetek, in un momento decisamente favorevole della sua carriera.

Terza è Beatrice Luzzi, salita agli onori delle cronache dopo un lungo periodo di stop grazie alla sua recente partecipazione al Grande Fratello, dove è al centro di ogni puntata condotta da Alfonso Signorini e in onda su Canale 5. Per lo stesso motivo sono entrati nella top ten anche Grecia Colmenares e Massimiliano Varrese, altri concorrenti dell’ultima edizione del reality show di Canale 5 rispettivamente all’ottavo e nono posto.

La classifica degli attori più cercati su Google nel 2023

1. Chiara Francini

2. Luisa Ranieri

3. Beatrice Luzzi

4. Elena Sofia Ricci

5. Angelo Duro

6. Jenna Ortega

7. Brendan Fraser

8. Grecia Colmenares

9. Massimiliano Varrese

10. Paola Cortellesi