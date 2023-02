Giancarlo Giannini nella leggenda: prima stella sulla Walk of Fame

Fonte: Ansa Foto L'attore candidato all'Oscar Giancarlo Giannini

La promessa era arrivata già nel 2020, poi interrotta a causa della pandemia. Adesso, è finalmente giunto il momento: il nome di Giancarlo Giannini sarà inserito nella Walk of Fame, la più famosa tra le strade di Los Angeles, la cosiddetta via delle stelle.

Un omaggio importante, che conferma la stima di Hollywood nei confronti di uno dei volti più rappresentativi e audaci del cinema italiano. La stella dedicata a Giancarlo Giannini sarà posata il prossimo 6 marzo 2023, alla presenza dell’attore.

Giancarlo Giannini: il suo nome tra le stelle di Hollywood

“Meglio dell’Oscar, star forever! E pensare che al Festival di Venezia, in Italia, non mi hanno dato nemmeno un gatto nero”: così Giannini aveva commentato la notizia quando, nel 2020, era stata annunciata l’intenzione di inserire il suo nome tra le stelle della Walk of Fame.

In quell’occasione l’attore aveva anche dedicato il riconoscimento alla regista e amica Lina Wertmüller, scomparsa a dicembre 2021, e anche lei omaggiata sulla Walk of Fame nel 2019, in seguito alla vittoria all’Oscar per la carriera nello scorso anno.

La carriera hollywoodiana di Giannini: da James Bond a Ridley Scott

Fu l’irriverente regista Lina Wertmüller a puntare, per prima, sul talento attoriale di Giancarlo Giannini, è con lei, infatti, che arriva per lui il primo ruolo da protagonista. Ed è al fianco di Lina che Giannini sbarca a Hollywood nel 1975, candidato agli Oscar come miglior attore protagonista per Pasqualino Settebellezze. Film dei record, con ben quattro candidature, compresa quella alla miglior regia per Wertmüller, prima donna in lizza della storia.

L’Oscar, quell’anno, Giannini non lo vinse. Ma la mancata statuetta non impedì al giovane attore di farsi strada a Hollywood, collaborando da lì in avanti con registi americani del calibro di Francis Ford Coppola, Ridley Scott e Richard Brooks. Fino a diventare uno dei personaggi fissi nella famosissima saga di James Bond, dove Giannini ha interpretato il cattivo Renè Mathis.

Giancarlo Giannini e Gina Lollobrigida: Hollywood celebra il duo da Oscar

Giancarlo Giannini sarà anche uno dei protagonisti dell’ottava edizione di Filming Italy, il festival che promuove e celebra il cinema italiano, che si terrà a Los Angeles dal 28 febbraio al 3 marzo 2023. Durante l’ultima serata del festival, all’attore verrà consegnato il Filming Italy Achievement Award, in seguito alla maratona di film a lui dedicati.

La kermesse sarà invece dedicata, quest’anno, alla diva dell’italianità Gina Lollobrigida, scomparsa lo scorso 16 gennaio. In suo ricordo, alla sala cinematografica Chinese Theatre, a due passi dal Dolby Theatre che ospita la Notte degli Oscar, verranno proiettati alcuni dei capolavori che la vedono protagonista, come Pane, amore e Fantasia e Pane, amore e gelosia.

Tutti gli italiani sulla Walk of Fame

Giancarlo Giannini sarà il quindicesimo italiano a ricevere la propria stella sulla Walk of Fame hollywoodiana. Accanto a lui, presenti la già citata Gina Lollobrigida, i grandi attori Rodolfo Valentino, Sophia Loren e Anna Magnani.

I direttori d’orchestra Arturo Toscanini e Annunzio Paolo Mantovani; i cantanti lirici Andrea Bocelli, Enrico Caruso, Renata Tebaldi, Beniamino Gigli e Licia Albanese. Il musicista Ezio Pinza, il compositore Ennio Morricone e il regista Bernardo Bertolucci.