Fonte: IPA Fabio Fazio

A molti è capitato, negli ultimi mesi, di imbattersi nei post-truffa sui social network. Volti noti dello spettacolo “protagonisti” inconsapevoli di post sponsorizzati falsi, che invitano le persone a investire in trading online. Ed è capitato anche a Fabio Fazio, che è intervenuto in merito su Instagram, invitando le persone a non credere alle truffe a suo nome.

Fabio Fazio interviene sulle truffe a suo nome sui social

Con una story su Instagram, Fabio Fazio, conduttore di Che Tempo Che Fa, ha denunciato la presenza in rete di truffe a suo nome, rivelando di volersi rivolgere alla polizia postale per fermare le pubblicità false. Naturalmente, ha smentito categoricamente ogni suo coinvolgimento nella vicenda. “Compaiono sempre più spesso miei video con una voce verosimile, evidentemente alterata, presumo da intelligenza, in cui io sponsorizzo prodotti finanziari”, ha spiegato il conduttore.

Da mesi, a rotazione, queste pubblicità vengono condivise sui social, con estrema frequenza su Facebook, il social di Mark Zuckerberg. Sono post sponsorizzati, che dunque vengono rivolti a un target ben specifico. E rappresentano un rischio concreto, considerando che vengono usati volti famosi del mondo dello spettacolo (e non). Prima di Fazio, anche Alessia Marcuzzi e Chiara Ferragni sono state vittime dello stesso schema.

“Sono tutte bufale, tutte truffe, tutti falsi. Entro domani presenterò denuncia alla polizia postale perché sta diventando una cosa eccessiva, ma intanto voglio invitarvi a non credere a niente di tutto quello che riguarda investimenti finanziari, soldi che il sottoscritto vi proporrebbe. Non lo farò, non lo farei, non lo faccio, spero che la mia denuncia possa essere utile ad individuare questi truffatori che altro non sono, liberandomi di questo peso. Me lo hanno chiesto in tanti e voglio precisare che non sono io, tutto falso”, così Fazio ha concluso la sua denuncia su Instagram, invitando a prestare maggiore attenzione.

Da Alessia Marcuzzi a Francesca Fagnani: le truffe online sfruttano i volti dei vip

Il meccanismo delle truffe sui social è quasi sempre il medesimo: un post sponsorizzato, che dunque arriva a un ampio target di persone, in cui è presente un volto conosciuto, per innescare in chi la vede un maggiore senso di fiducia nei confronti della notizia. La schermata degli articoli spesso cita testate giornalistiche, in modo tale da invogliare al clic. Ma dietro si nasconde una truffa basata principalmente sul trading online.

Fabio Fazio, per esempio, è protagonista inconsapevole di queste truffe da mesi, in cui sovente viene citato il suo programma. Quindi, il suo appello e invito è determinante per smascherare chi si cela dietro la pubblicità falsa e ingannevole. Ancor prima del conduttore di Che Tempo Che Fa, è stata Alessia Marcuzzi a denunciare le notizie false sui social, smentendo qualsiasi coinvolgimento. “In questo periodo circolano messaggi sui social o chiamate telefoniche che utilizzano in modo fraudolento la mia immagine o la mia voce, consigliando investimenti finanziari. Vi invito a fare attenzione perché sono falsi”. La stessa sorte è toccata anche ad Alessandro Cattelen e Francesca Fagnani, o ancora Mara Venier, la conduttrice di Domenica In.