Che tempo che fa: Fabio Fazio svela il suo futuro

editato in: da

Fabio Fazio svela il suo futuro in tv nel corso di una puntata di Che tempo che fa. Il conduttore ha scelto proprio lo show televisivo per rivelare cosa accadrà nella prossima stagione. Dopo tante indiscrezioni, Fazio ha voluto fare chiarezza, annunciando che la Rai ha deciso di rinnovare il programma che tornerà in autunno con una nuova edizione.

Nel corso della puntata del 30 maggio di Che tempo che fa, Fazio ha salutato il pubblico dandogli appuntamento per la prossima stagione televisiva. La squadra formata da Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck e Fazio, affiancati da il Mago Forest, Gigi Marzullo, Nino Frassica e Ale e Franz ancora una volta si è rivelata vincente. Così tanto che la Rai ha scelto di puntare sul prodotto per una nuovissima edizione.

Il conduttore ha spiegato di aver ricevuto la notizia direttamente da Franco Di Mare, direttore di Rai3. “Ci rivediamo in autunno – ha detto – perché oggi il direttore di Rai3 mi ha confermato che la Rai ha intenzione di riproporre il programma in autunno”. Nel corso di questa edizione di Che tempo che fa, Fazio ha ospitato tanti personaggi famosi, fra interviste e confessioni. Nel salotto di Rai3 si sono seduti, fra gli altri, Barack Obama e Woody Allen.

Al termine dell’ultima puntata di Che tempo che fa, il presentatore ha salutato il pubblico e fatto alcuni ringraziamenti. “Vorrei ringraziare Rai3 che ci ha supportato e sopportato, il nostro direttore Franco Di Mare, la nostra vicedirettrice Rosanna Pastore – ha detto -. Tutti quelli che ci hanno aiutato durante quest’anno. Ci vediamo la prossima stagione. Vi lasciamo, ringraziandovi per l’affetto con cui ci avete seguito”.

Qualche tempo fa Fazio aveva commentato il successo di Che tempo che fa, storico programma Rai. “Sono contento degli ascolti perché la domenica è un campo di battaglia feroce”, aveva svelato, parlando anche della possibilità di trasformare lo show in un appuntamento quotidiano. “A dire il vero ci sto pensando da un po’ – aveva ammesso Fabio -, ma devo chiedere il permesso ai miei figli. Prima di venire qui in redazione ho ripassato con mia figlia i pronomi riflessivi”.