Palinsesto Rai, le serie tv da seguire quest’estate

Fonte: IPA Irene Arcos, protagonista della serie tv spagnola "Tutti mentono"

Molte le serie tv proposte dalla direzione Cinema e Serie Tv per il palinsesto estivo delle reti Rai. A partire da giugno 2023 su Rai 1 sarà possibile seguire diversi prodotti che arrivano dalla Francia e dal Regno Unito mentre su Rai 2 non mancheranno titoli spagnoli. Su Rai 3 invece si potranno rivedere tutte le puntate de L’amica geniale, tratta dalla quadrilogia di successo di Elena Ferrante.

Le serie tv dell’estate 2023 da seguire su Rai 1

Dal 13 giugno, il martedì diventa su Rai Uno il giorno dell’appuntamento con la serialità europea di grande qualità con “Sophie Cross – Verità nascoste”, sei episodi in tre serate, in prima visione assoluta, di una serie franco-belga tra crimine e sentimento. Protagonista è l’attrice Alexia Barlier nei panni di una brillante avvocata che decide di entrare in polizia in seguito alla scomparsa di suo figlio Arthur di cinque anni: solo così potrà continuare a cercarlo.

Sempre in prima visione assoluta dalla Francia arriva “Revival – Un cuore, due destini”, un thriller di grande forza emotiva proposto in tre serate, dal 4 al 18 luglio. Dal Regno Unito “Hotel Portofino”, in tre serate dal 25 luglio all’8 agosto, con intrecci e amori tra l’Inghilterra e l’Italia.

Ambientata in un periodo piuttosto turbolento, la serie segue Bella Ainsworth, figlia di un ricco industriale inglese che si trasferirà nella Riviera ligure di Levante per aprire un hotel in stile britannico a Portofino. Nel cast anche alcuni noti attori italiani: Giorgio Marchesi, Daniele Pecci, Rocco Fasano, Lorenzo Richelmy.

Non mancano su Rai Uno serie tv in replica. Nello specifico verranno riproposte durante la bella stagione i vecchi episodi di: Blanca, Scomparsa, L’Allieva 3, Di padre in figlia, Il giovane Montalbano e Nero a metà 3.

Le serie tv dell’estate 2023 da seguire su Rai 2

La programmazione di Rai 2 si concentra sulla serialità, tutta in prima visione assoluta, distribuita durante la settimana: la domenica e il lunedì, a giugno, torna la serie crime poliziesca “CSI Vegas”, seconda stagione, spin off della serie cult “CSI – Scena del crimine”; lunedì 10 luglio, invece, fa il suo esordio la serie legal “Che Todd ci aiuti”, in cui una madre avvocata e un figlio investigatore indagano insieme.

Il mercoledì, a giugno, i nuovi episodi della stagione 12 di “Delitti in paradiso”, ambientati nell’isola caraibica di Saint Marie. Giovedì 3 agosto è prevista la serie d’azione tedesca “Squadra Speciale Cobra 11”, ventisettesima stagione, con i due agenti Samir e Vicky che indagano sulle strade della Germania.

Giovedì 8 e venerdì 9 giugno, in prima visione assoluta, una miniserie australiana in due parti: “Spirale di bugie” (Lie with me)”, con un pericoloso triangolo tra marito, moglie e una giovane baby-sitter. La programmazione del venerdì sarà poi dedicata alla serialità europea con “Tutti mentono”, miniserie spagnola, in cui una piccola comunità viene sconvolta da un video a luci rosse.

Dal 7 luglio la francese “L’isola delle trenta bare”: una donna insegue il proprio passato per ritrovare il figlio scomparso. Dalla Gran Bretagna, infine, arriva la seconda stagione del “Professor T”, con Jasper Tempest, geniale criminologo dell’Università di Cambridge.

Le serie tv dell’estate 2023 da seguire su Rai 3

Su Rai 3 è previsto per l’estate tanto cinema di qualità e intrattenimento. Non ci saranno serie tv in prime time ma ogni sabato verranno riproposte le repliche delle prime tre stagioni de L’amica geniale (la quarta ed ultima stagione è in lavorazione è andrà in onda su Rai Uno il prossimo anno).