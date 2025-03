L’incredibile villa con vasca degli squali in vendita a 45 milioni di sterline

Squali in salotto, tre piscine a mandorla e un ufficio nella roccia: la villa di Len Evans a Palm Desert torna in vendita a 45 milioni di sterline

Fonte: IPA Casa con gli squali

Un altro colpo di scena immobiliare nel deserto californiano. A Palm Desert spunta di nuovo sul mercato una maxi-villa da 59 milioni di dollari, roba da far impallidire anche le Kardashian. A venderla è Len Evans, magnate di Seattle con l’occhio lungo, che nel 2022 se l’era accaparrata per “soli” 42 milioni.

Architettura da copertina e vezzi da miliardario annoiato

L’autore del capolavoro è Guy Dreier, architetto celebre per le sue linee ondulate, i tetti in rame e gli spigoli fuori regola. Una casa-scultura da 2973 metri quadrati che nel 2007 era stata fatta erigere da Duane Hagadone, il tycoon dell’editoria e dell’hospitality, che per costruirla si è fatto radere una cresta montuosa. Oggi non si potrebbe più fare, ma allora nessuno ha battuto ciglio.

Le tre piscine a forma di mandorla sono circondate da lussureggianti giardini paesaggistici, creando un’oasi privata nel deserto. Gli interni presentano ampi spazi aperti, con soffitti alti e vetrate panoramiche che offrono una vista mozzafiato sulle montagne circostanti. Materiali pregiati, come pietra naturale e legni esotici, sono stati utilizzati per rifinire gli ambienti, conferendo un senso di lusso discreto.

Fonte: IPA

La cucina gourmet è dotata di elettrodomestici all’avanguardia, mentre la suite padronale dispone di una spa privata e di un’ampia cabina armadio. Inoltre, la villa è dotata di un sistema domotico avanzato che controlla illuminazione, climatizzazione e sicurezza, garantendo il massimo comfort e privacy ai suoi occupanti.​

Fonte: IPA

L’acquario con squali e quell’ufficio incastrato nella montagna

Dentro, il colpo di teatro è servito: un acquario abitato da pesci tropicali e una vasca sospesa dove nuotano squali. Sì, squali veri. “I pesci esotici nelle vasche laterali sono i più graziosi”, ha detto Evans con tono tenero, come se stesse parlando di un barboncino e non di un branco di predatori marini. A rendere il tutto ancora più surreale c’è un ufficio incastonato nella roccia, degno di un film di James Bond.

La villa, è bene dirlo, è un gioiello architettonico. Ma al momento non si sa molto sulle dimensioni precise della vasca degli squali, su che specie ospiti, o se il tutto sia certificato da esperti di benessere animale. Insomma, più che un acquario sembra una trovata da collezionista eccentrico.

Fonte: IPA

Squali in soggiorno: trovata da ricchi o gabbia dorata?

Gli squali, in natura, sono signori dei mari che viaggiano per centinaia di chilometri. Rinchiuderli in una vasca, anche se grande, fa storcere il naso a molti. Fabien Cousteau (esploratore oceanico e nipote del celebre Jacques Cousteau), che di oceani ne sa qualcosa, è stato chiaro: tenerli in cattività non ha senso, a meno che non siano feriti o irrecuperabili. Il resto è solo spettacolo. E se anche Gardaland Sea Life fa il suo con programmi educativi e progetti ambientali, qui sembra più un capriccio da miliardario che una missione per salvare il mare.

Fonte: IPA

Tre piscine e il terreno che oggi sarebbe fuorilegge

Oltre 7,7 acri, tre piscine a forma di mandorla e un panorama che sembra photoshoppato. Non è solo la villa più grande della zona, ma anche quella costruita su un terreno che oggi non si potrebbe nemmeno toccare, scrive il Wall Street Journal.

Fonte: IPA

Evans, che d’inverno si gode il sole di Palm Desert, ha deciso di vendere. Troppi cantieri a Seattle e poco tempo per questa oasi nel deserto. Nel 2023 si è disfatto di un’altra casa a 13,5 milioni e ora punta a piazzare anche il lotto vuoto a 6,5 milioni. Tempismo perfetto, a suo dire, per vendere al top di mercato. E nel frattempo, gli squali restano a nuotare in salotto.