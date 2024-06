Conosci il raffrescatore evaporativo? Ecco come funziona il nuovo alleato contro l’afa estiva

Fonte: iStock

L’estate è una stagione caratterizzata da giornate lunghe, cieli limpidi ma anche le temperature elevate. L’aumento delle temperature, l’estate porta con sé anche sfide legate al caldo eccessivo che può diventare opprimente, soprattutto nelle zone d’Italia più calde. Durante i periodi di grande caldo, è essenziale prendere precauzioni per evitare colpi di calore e disidratazione.

Dispositivi come i ventilatori e i raffrescatori evaporativi possono contribuire a mantenere l’ambiente domestico più fresco ma c’è anche un altro alleato contro il caldo, meno conosciuto di questi ma altrettanto efficace. Stiamo parlando del raffrescatore evaporativo, noto anche come “cooler evaporativo” o “climatizzatore evaporativo”, un dispositivo utilizzato per rinfrescare l’aria tramite l’evaporazione dell’acqua. Questo sistema di raffreddamento è particolarmente efficace in ambienti con bassa umidità, poiché sfrutta il principio dell’evaporazione per abbassare la temperatura dell’aria.

Raffrescatore evaporativo: i modelli economici da acquistare

Economico, versatile, silenzioso e dai consumi ridotti: il raffrescatore evaporativo è utile contro l’afa estiva e ma, a differenza degli altri strumenti, non ha bisogno di interventi di installazione, né di manutenzione esterna.

Raffrescatore evaporativo Piccolo ma potente

Funziona in modo molto semplice: l’unità aspira l’aria calda e secca dall’ambiente. Poi passa attraverso un pannello o un filtro bagnato e, quando l’aria calda attraversa questo pannello umido, l’acqua evapora. Durante l’evaporazione, l’aria perde calore, abbassando così la sua temperatura. Il risultato è un ricambio d’aria più fresca continua.

Ne esistono tanti modelli in commercio, per tutte le tasche e per tutti gli ambienti. Infatti si possono acquistare raffrescatori evaporativi con un ottimo rapporto qualità prezzo.

Renfox Raffrescatore 5 in 1

Raffrescatori evaporativi a meno di 100€

Un metodo pratico, comodo e (davvero!) anti-caldo, a meno di 100€? Con i raffrescatori evaporativi è possibile. Il costo ridotto spesso è dovuto al fatto che si tratta di apparecchi di piccole dimensioni, adatti a rinfrescare ambienti di minor metratura.

Raffrescatore evaporativo 4 in 1 Il condizionatore portatile multifunzionale per rinfrescare gli ambienti

Il vantaggio, però, è quello di poterli trasportare agilmente da una stanza all’altra in qualsiasi momento della giornata.

Argo Polifemo Il rimedio contro l'afa da portare sempre con te

Offerta Olimpia splendid La soluzione contro il caldo economica

Raffrescatori evaporativi per rinfrescare i grandi ambienti

Se la tua necessità è quella di rinfrescare stanze di casa o uffici di medie o grandi dimensioni, prima di acquistare il prodotto, il consiglio è quello di tenere in considerazione la superficie dell’ambiente da raffreddare.

Raffrescatore evaporativo a torre La soluzione per portare la freschezza in ogni ambiente della casa

Tra i modelli più venduti su Amazon troviamo il raffrescatore d’aria portatile 4 in 1. Infatti non è solo un refrigeratore, ma può essere utilizzato anche come ventilatore, umidificatore e purificatore.

Il raffreddatore evaporativo più amato dai clienti Amazon ha un motore da 65 W e una grande capacità di 10 litri e 2 pacchetti di raffreddamento che possono raffreddare rapidamente l’aria calda nella stanza e distribuire l’aria fresca in modo efficiente in tutta la stanza in modo che la temperatura scenda più velocemente, per un uso continuo per 20 ore.

Scelta Amazon Il prodotto più venduto su Amazon al miglior rapporto qualità prezzo

Naturalmente essendo più potenti, possono essere più costosi. Per ottimizzare i costi durante l’utilizzo, è utile, oltre a valutare la potenza, controllare il consumo energetico perché potrebbe andare ad incidere parecchio sulla bolletta. Su questo fattore, meglio non risparmiare! Inoltre, valuta le dimensioni per poterlo spostare facilmente da un ambiente all’altro. Ad esempio, opta per i modelli dotati di rotelle integrate.

Raffrescatore evaporativo con ghiaccio volume d'aria è di 550 metri cubi all'ora

Grikeyo Raffreddatore d'aria da 65 W

Le prestazioni dei raffrescatori evaporativi al di sopra dei 100 euro integrano spesso al loro interno qualche funzione in più, come le luci a Led, il timer con possibilità di programmazione fino a 7 ore, il telecomando e la funzione silenziosa per tenerlo acceso tutta la notte senza fastidi.

Raffrescatore evaporativo: come funziona

Dopo aver esplorato i migliori prodotti disponibili online, vediamo insieme perché questi articoli sono destinati a diventare i nostri alleati più preziosi quest’estate.

Se non possiamo installare un climatizzatore o cerchiamo una soluzione più economica ma altrettanto efficiente contro l’afa estiva, il consiglio è di optare per un raffrescatore evaporativo invece dei tradizionali ventilatori. Questi apparecchi, a differenza del condizionatore portatile, non richiedono una finestra vicina per lo scarico dell’aria. Non necessitano di installazione e non hanno bisogno di un tubo per lo scarico dell’acqua. Anche i costi di manutenzione sono praticamente inesistenti.

Questo elettrodomestico è dotato di una ventola che aspira l’aria dall’ambiente e la spinge attraverso un pannello costantemente bagnato con acqua o ghiaccio, contenuti in un’apposita tanica. Questo dispositivo rinfresca l’aria mediante l’evaporazione dell’acqua fredda, permettendo di abbassare rapidamente la temperatura dell’ambiente.

Raffrescatore evaporativo: funziona davvero?

Prima di rispondere alla domanda, vediamo quali sono i vantaggi e svantaggi del affrescatore evaporativo, per poi trarre delle conclusioni.

Tra i vantaggi del raffrescatore ad acqua, sicuramente troviamo il fattore prezzo: sicuramente mediamente è più economico rispetto ai condizionatori portatili. Il vantaggio ideale è quello di essere una spesa contenuta in condizioni provvisorie (studenti fuori sede, uffici, piccole stanze di scarso utilizzo) e non ha i costi di installazione di un climatizzatore portatile o fisso. Inoltre, è una soluzione pratica per chi cerca un prodotto versatile, da spostare facilmente da una stanza all’altra.

Oltre ai costi, dovendo riassumere i vantaggi di questa scelta, potremmo dire:

Efficienza energetica: consuma meno energia rispetto ai tradizionali condizionatori d’aria, quindi, meno costi in bolletta.

consuma meno energia rispetto ai tradizionali condizionatori d’aria, quindi, meno costi in bolletta. Eco-friendly: non utilizza refrigeranti chimici dannosi per l’ambiente e, consumando poco, non impatta sul nostro Pianeta.

non utilizza refrigeranti chimici dannosi per l’ambiente e, consumando poco, non impatta sul nostro Pianeta. Umidificazione naturale: molto non utilizzano l’aria condizionata per quella fastidiosa sensazione di aria artificiale che crea nell’ambiente. Altri non utilizzano i ventilatori perché l’aria non è disposta in moda uniforme e il gesto freddo favorisce colpi di freddo e dolori muscolari e articolari. Il raffrescatore evaporativo aggiunge umidità all’aria, che può essere utile in ambienti molto secchi e dona una piacevole sensazione: abbassando la temperatura attraverso l’evaporazione dell’acqua si ha come la sensazione di poter sentire la rugiada sulla propria pelle.

Certo, ci sono anche alcuni svantaggi, in primis, la dipendenza dall’umidità: infatti, la sua efficacia diminuisce con l’aumentare dell’umidità relativa dell’aria. Ciò significa che in ambienti molto umidi, potrebbe non essere molto efficace. Inoltre, come per tutti gli apparecchi rinfrescanti e refrigeranti, è importante fare molta manutenzione, come la pulizia dei filtri e il rifornimento dell’acqua.

Tenuto conto delle caratteristiche di questi apparecchi come velocità/potenza, la presenza del timer (può rivelarsi utilissima se si vuole programmare l’apparecchio per trovare casa raffrescata al rientro oppure impostare lo spegnimento durante la notte), le rotelle per muoverlo, la manutenzione e il consumo, il raffrescatore evaporativo funziona e può rappresentare una soluzione economica e ecologica per il raffreddamento degli ambienti, a patto che venga utilizzato nelle condizioni ambientali appropriate.

