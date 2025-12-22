Oltre ad avere la funzione di friggitrice ad aria, questo prodotto ha quella di cottura arrosto, di riscaldamento ed essiccazione. E ora è in offerta



Amazon Friggitrice ad aria in offerta: il modello ha 4 funzionalità differenti

L’alleato immancabile da avere in cucina è una friggitrice ad aria che, non solo ci permette di portare in tavola piatti gustosi e leggeri, ma è anche dotata di alcune funzioni aggiuntive che la rendono adatta a dare vita a più preparazioni.

Proprio come Ninja PRO, che in un solo elettrodomestico racchiude quattro funzionalità differenti. Le sue dimensioni (4,7 litri) la rendono adatta a predisporre pietanze per circa tre persone, inoltre il suo uso è davvero semplice e ci consente di risparmiare energia. Ora può essere nostra con uno sconto del 38% sul prezzo consigliato ed è l’alleata da avere perché ci consente di rendere la nostra cucina molto più smart.

La friggitrice ad aria che ha quattro funzioni è quello che serve in cucina

Per chi non ha tempo, ma anche per chi ha solo bisogno di un aiuto in più, la risposta arriva dalla friggitrice ad aria Ninja PRO con una capacità di 4,7 litri.

Tra gli aspetti più furbi di questo prodotto c’è il fatto che in un unico elettrodomestico racchiude quattro funzioni differenti. Oltre alla frittura ad aria (che è molto leggera e croccante) vengono proposte la cottura arrosto, il riscaldamento e l’essicazione.

Quindi se la frittura diventa favolosa e ci permette di usare poco olio, la cottura arrosto ci aiuta a cucinare la carne in maniera gustosa, con risultati croccanti e dorati. Per chi ha bisogno di riscaldare piatti già preparati Ninja PRO ci consente di farlo in maniera veloce, portando in tavola pietanze calde e perfettamente gustose. Inoltre, è l’alleata da avere per l’essiccazione. Così da preparare la frutta secca in maniera totalmente autonoma.

Ci permette di cucinare usando pochissimo olio: il risultato sono piatti gustosi, ma che risultano al tempo stesso leggeri e pronti senza alcun sforzo.

Ed è anche veloce: infatti grazie alla tecnologia Aircrisp possiamo ottenere la croccantezza perfetta, in pochi minuti e con un’aria calda riscaldata a 210 gradi. Infatti l’aria ad alta temperatura gira intorno al cibo, un metodo che non solo elimina la troppa umidità, ma ci fa preparare ricette dorate e croccanti. Ed è adatta anche con i surgelati.

Da comprare senza aspettare dal momento che adesso lo sconto è super conveniente.

Friggitrice ad aria Ninja PRO: perché piace

Le recensioni sono chiare: la friggitrice ad aria Ninja PRO è amatissima. Basti pensare che la maggior parte, delle oltre mille che sono presenti su Amazon, è positiva. Tra gli aspetti che vengono sottolineati vi sono alcune sue caratteristiche vincenti come il fatto di essere facile da usare, pratica e veloce: ci aiuta a portare in tavola piatti gustosi in poco tempo e utilizzando poco olio.

E poi occupa poco spazio (le dimensioni sono ridotte e nello specifico sono: altezza 26,5 cm per larghezza 28,5 cm e profondità 36 cm) nonostante abbia un cestello capiente che riesce a permetterci di preparare un pollo da un chilogrammo, oppure 500 grammi di patatine fritte.

È facile da pulire e a casa arrivano: un cassetto da 4,7 litri, una piastra antiaderente e una guida con ricette preparate dagli chef. Quest’ultima è molto utile per avere qualche idea da portare in tavola per pranzi e cene.

Lo sconto ammonta al 38 % sul prezzo consigliato.

