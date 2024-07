Fonte: iStock Date, offerte e come funziona: arriva il Prime Day 2024

Offerte incredibili, sconti eccezionali, i migliori prodotti a prezzi convenienti. E tutto a portata di clic. Sta per arrivare il Prime Day 2024 su Amazon che si traduce in due giorni di ribassi pazzeschi sul noto sito di e-commerce. Le date da segnare in agenda sono quelle del 16 e 17 luglio quando prenderanno il via 48 ore di shopping per tutti i gusti.

Ma, attenzione, per accedere a queste centinaia di possibilità e di prodotti in sconto bisogna essere iscritti ad Amazon Prime, solo così infatti si possono acquistare i prodotti che si desiderano da tanto tempo e a un prezzo veramente basso.

Inoltre, alcune offerte sono già state messe a disposizione per tutti quegli utenti che vogliono anticiparsi qualche acquisto, senza per forza dover aspettare le due giornate canoniche.

Tutto quello che c’è da sapere per fare il miglior shopping e acquistare i prodotti più interessanti in occasione del Prime Day 2024: date, offerte, come funziona e qualche consiglio sugli acquisti per una spesa super conveniente.

Amazon Prime Day 2024: quando ci sono e come accedere ai super sconti

Il Prime Day 2024 sta per arrivare e porta con sé una miriade di sconti e possibilità. Si tratta di 48 ore durante le quali si potranno acquistare i prodotti delle migliori marche, gli oggetti più desiderati o utili, con una scontistica davvero eccezionale.

L’occasione giusta per comprare quella cosa che si desidera da tanto tempo, oppure per togliersi uno sfizio, si avrà dalle ore 00:01 del 16 luglio e si concluderà alle ore 23:59 del 17 luglio.

Ma per approfittare di questa occasione ci si deve iscrivere ad Amazon Prime, con un piccolo costo mensile – oppure con l’abbonamento annuale – si potrà accedere a un mondo di servizi e di offerte incredibili.

L’aspetto più interessante, però, è che i primi 30 giorni sono gratuiti e questo consente di sperimentare le tante opzioni messe a disposizione da Amazon senza spendere neppure un euro, inoltre così si potrà accedere alle offerte del Prime Day e a quelle già in corso sui servizi Amazon.

Se poi si deciderà di mantenere l’abbonamento attivo, dopo il primo mese si potrà pagare una quota mensile che ammonta a 4,99 euro, oppure quella annuale di 49,90 che permette di risparmiare fino al 17 per cento.

L’iscrizione ad Amazon Prime conviene e offre tantissime opportunità: oltre ai 30 giorni di prova gratuita si può sfruttare questa occasione per accedere alle offerte. Inoltre, se ci si iscrive in occasione dell’arrivo dei Prime Day il 16 e il 17 luglio si hanno tantissimi servizi scontati.

Tutti i servizi in offerta per il Prime Day

Non solo prodotti ma anche servizi a un prezzo più basso: il Prime Day deve arrivare ma ci sono già tante possibilità in offerta, scontatissime oppure gratuite. Si tratta di promo incredibili su servizi molto amati di Amazon a cui si può accedere, nella maggior parte dei casi, se si è iscritti ad Amazon Prime.

Per chi aderisce al servizio, ad esempio, c’è una grandiosa opportunità: cinque mesi di Amazon Music Unlimited gratis, che comprende musica e podcast da ascoltare senza pubblicità, scaricando gli album e i brani per ascoltarli offline e saltando da una canzone all’altra in libertà. Per chi non è iscritto ad Amazon Prime l’offerta gratuita è di tre mesi.

Per chi ama ascoltare libri o podcast, invece, c’è Audible: ammontano a circa 70mila i titoli in esclusiva ed è un servizio molto amato e desiderato. Assolutamente da provare, ancora di più se si può sperimentare gratuitamente per tre mesi.

Per i lettori incalliti un altro servizio incredibile è Kindle Unlimited, che permette di accedere a una libreria di milioni di ebook e giornali: la prova gratuita è di tre mesi. Come fare a iscriversi? Al link qui sotto.

Insomma, l’iscrizione ad Amazon Prime è sempre conveniente, ma in questo periodo dell’anno lo è in maniera particolare, se si vuole approfittare dei tantissimi sconti messi a disposizione in occasione delle due giornate di festa del Prime Day, in programma il 16 e 17 luglio 2024. Solo aderendo ad Amazon Prime si potrà usufruire delle promo e fare tantissimo shopping, ma in maniera super conveniente.

I consigli di acquisto in occasione del Prime Day

Per arrivare all’appuntamento con i due giorni di Prime Day preparati e con le idee già abbastanza chiare è bene organizzarsi in anticipo e pensare già a quali sono gli oggetti che ci possono servire, o gli acquisti indispensabili da fare.

Per iniziare a delineare una lista dei desideri si può già accedere alla pagina delle offerte e segnarsi i prodotti e i marchi che più interessano.

Sono già a un prezzo stracciato i dispositivi Amazon come il nuovo Echo Spot modello 2024: sveglia con Alexa e suono potente, intelligente e personalizzabile. Lo puoi comprare cliccando questo link.

Oppure l’offerta anticipata che permette di acquistare al 65 per cento in meno Echo Pop e Ring Intecon che, combinati insieme, permettono di parlare e far accedere le persone alla propria casa solamente utilizzando i comandi vocali: acquistali qui a un prezzo stracciato.

Tramite la pagina delle offerte che trovi qui si possono già scoprire i marchi che parteciperanno al Prime Day 2024: da Swarovski a Braun, senza dimenticare De Longhi, Ghd, Puma e Bosch. Ma si tratta solo di alcuni dei grandi nomi che, in occasione del 16 e 17 luglio, metteranno tantissimi prodotti in promozione a prezzi scontatissimi.

Tutto aderendo ad Amazon Prime: solo iscrivendosi al servizio, infatti, si potrà accedere alle offerte e, per i nuovi clienti, c’è la prova gratuita di trenta giorni che permette di fare shopping approfittando degli sconti e senza dover pagare l’abbonamento.

Quindi è l’occasione giusta per comprare accessori per la casa, ad esempio macchine per il caffè o estrattori, ma anche per pensare alla bellezza comprando piastre per capelli e non solo: basta seguire la pagina dedicata per rimanere aggiornata su ogni possibilità di acquisto.

