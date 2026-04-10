Affari Tuoi, De Martino abbagliato dalla bellezza dei concorrenti: la partita è disastrosa ma finisce con un colpo di scena

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Stefano De Martino

Anche giovedì 9 aprile è andato in onda un nuovo avvincente appuntamento con l’access prime time di Rai1 e Affari Tuoi: come di consueto Stefano De Martino ha tenuto compagnia ai telespettatori con il game show dei pacchi, scontrandosi direttamente con Gerry Scotti e la sua Ruota della Fortuna nell’eterna battaglia degli ascolti. Accanto a De Martino gli immancabili compagni di viaggio Herbert Ballerina e Martina Miliddi.

Nella puntata di giovedì a mettersi in gioco è stata una coppia che ha fatto girare la testa a tutti, al conduttore così come al pubblico da casa che non ha potuto fare a meno di notarne la bellezza. La partita però non è stata delle migliori, tra scelte sfortunate e offerte rifiutate, anche se alla fine ha riservato un colpo di scena non da poco.

Affari Tuoi, Alberto ed Eleonora stupiscono tutti

La puntata del 9 aprile di Affari Tuoi è stata una di quelle con finale a sorpresa, ma che per tutta la sua durata ha avuto un leit motiv ben preciso: la bellezza. Al centro della scena, infatti, non c’è stato solo il gioco dei pacchi, ma una coppia che ha letteralmente catalizzato l’attenzione del pubblico, quella composta da Alberto ed Eleonora.

Lui, 38 anni, agente di commercio emiliano, lei, compagna di vita da oltre 14 anni e madre della loro bambina, insieme, sono riusciti a trasformare una partita disastrosa in un momento televisivo memorabile soprattutto perché entrambi di una bellezza fuori dal comune, tanto da essere prontamente ribattezzati “la coppia dei bellissimi”.

Fin dai primi minuti, però, si è subito capito che la partita non sarebbe stata delle più semplici: Alberto, con il pacco dell’Emilia Romagna numero 11, non è sembrato particolarmente fortunato anche se, come ha voluto sottolineare Stefano De Martino, lui e la compagna avevano già vinto per la loro bellezza. Il conduttore infatti non ha resistito e, con il suo consueto tono ironico, ha commentato: “Io non vedo una coppia così bella da tempo, Sono troppo belli… e guarda quanti denti hanno, poi!!” scatenando risate, applausi e una valanga di commenti online.

E infatti, mentre il gioco procedeva con l’uscita di pacchi “pesanti” da 300mila, 200mila e 75mila, si susseguivano anche le proposte del Dottore, con cifre rifiutate e un cambio che ha permesso alla coppia di eliminare dal gioco il pacco da zero euro.

Ma il vero colpo di scena è arrivato quando la partita sembrava ormai segnata. Con una situazione quasi compromessa, pochissime possibilità di vittoria e un solo pacco rosso rimasto, tutto si è giocato sulla scelta della Regione Fortunata.

Affari Tuoi, il pacco finale regala un colpo di scena

Quando tutto lasciava pensare a un epilogo ormai scritto, la partita si è giocata sul filo di un’ultima, decisiva scelta: quella della Regione Fortunata. Alberto, d’istinto, ha fatto il nome della Liguria, raccontando con affetto il legame con quei luoghi, tra estati a Sanremo e amicizie che durano nel tempo.

Ma il vero colpo di scena è arrivato poco dopo: mentre Alberto sembrava orientato verso il Lazio, il conduttore ha deciso di cambiare le carte in tavola coinvolgendo direttamente Eleonora. Un invito quasi strategico, che ha spostato l’equilibrio del gioco e acceso la curiosità in studio e a casa.

Eleonora, con calma e intuizione, ha scelto il Molise, una decisione che, lì per lì, poteva sembrare come tante, ma che si è rivelata quella giusta. A rendere il momento ancora più carico di suspense ci ha pensato ancora De Martino, lasciando intendere che, nonostante una partita complicata, il finale avrebbe riservato una sorpresa tutt’altro che amara: “Loro due avevano giocato una partita disastrosa. Ma alla fine possiamo dire che sarà una partita da soldi sicuri” ha anticipato infatti il conduttore.

E infatti, dopo la pausa, è arrivata la svolta: è proprio il Molise la Regione Fortunata. Un ribaltone in piena regola che ha trasformato una serata nata male in una vittoria da 50mila euro.