Chiara Bazoli, chi è la compagna di Beppe Sala

ANSA Beppe Sala e Chiara Bazoli

La First Lady di Milano è alta, bionda e raffinata. È la donna che, nelle occasioni ufficiali e anche in teneri messaggi social, sta al fianco del primo cittadino del capoluogo meneghino. Si chiama Chiara Bazoli la compagna di Beppe Sala – seppur si susseguano insistenti voci di una rottura tra i due – riservatissima e discreta.

Chi è Chiara Bazoli

Chiara Bazoli nasce a Brescia il 1° giugno del 1971, ha dunque compiuto da poco 54 anni. Figlia di una famiglia bene della Lombardia, il padre è l’ex presidente di banca Intesa San Paolo Giovanni Bazoli. Prima di conoscere il sindaco milanese, è stata sposata con Fabio Coppola, avvocato e socio del prestigioso studio statunitense Latham and Watkins, dal matrimonio sono nati tre figli. Occhi Chiara lavora per la Fondazione Feltrinelli.

E nient’altro si sa di lei. Non attiva sui social, seppur al centro della curiosità per la relazione con il primo cittadino, ha sempre mantenuto grande riserbo sulla propria vita privata e lavorativa. Lo stesso Sala, quando la presento con un post su Instagram, sotto l’intenso ritratto in bianco e nero non scrisse che “Chiara”.

La storia con Beppe Sala

Chiara Bazoli e Beppe Sala si conobbero per questioni lavorative. Era il 2015, il periodo dell’Expo di Milano. La prima uscita pubblica è datata due anni dopo, nel 2017, ad una cena organizzata presso il museo delle Gallerie d’Italia, in piazza della Scala. In precedenza, Sala era stato sposato due volte, con Emanuela Chiara e Dorothy De Rubeis. Per amore di Chiara Bazoli, il sindaco ha lasciato il suo bell’appartamento in Brera, in pieno centro, e si è trasferito a casa di lei, nell’altrettanto signorile zona Risorgimento.

Bazoli ha accompagnato Sala in tutti gli appuntamenti istituzionali più importanti, era al suo fianco anche alla prima della Scala. Sui social il sindaco, seppur senza esagerare, mostra anche momenti più intimi come i festeggiamenti per il compleanno di lei e le biciclettate domenicali lungo il naviglio. Della vita insieme Sala aveva detto: “Con lei mi sono tranquillizzato, la donna con cui sto è un punto d’arrivo. La mia compagna ha tre figli e, senza nulla togliere al loro bravissimo papà, mi piace passare il tempo con loro”.

I rumors sulla rottura

Nessun commento e neppure nessuna smentita sono mai arrivati da parte del primo cittadino di Milano per quel che riguarda la presunta fine della relazione con Chiara Bazoli. Il gossip è stato diffuso sulla testata DilingerNews di Fabrizio Corona ed è apparsa anche su Il giornale d’Italia. Una fonte ha rivelato al quotidiano che “Beppe Sala e la compagna Chiara Bazoli si sono lasciati e lui è andato via di casa dopo sei anni di relazione”. Dicono che, dopo aver lasciato casa sua per andare a vivere con Chiara e i tre figli, il sindaco abbia lasciato anche questa casa, “andando a vivere da solo”. Se un secondo trasloco c’è stato, però, stavolta si è svolto in sordina e in gran segreto.