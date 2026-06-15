Elodie splendida in vacanza, il look generoso e l’inseparabile Franceska

IPA Elodie, tutti i suoi grandi amori, vissuti sotto i riflettori

Un weekend lontano dai riflettori, immerso nel verde e scandito dagli affetti più cari. Elodie ha scelto di condividere con i suoi follower alcuni momenti privati trascorsi sul lago di Alserio, tra famiglia, passeggiate nella natura e romantici scorci al tramonto. Accanto a lei, ancora una volta, Franceska Nuredini, presenza ormai costante nella vita della cantante e attrice.

Elodie e Franceska, il weekend romantico sul lago di Alserio

Dopo lo scatto che aveva già fatto discutere il web nei giorni scorsi, Elodie e Franceska Nuredini sono tornate a condividere alcuni frammenti della loro vacanza sul lago di Alserio, in provincia di Como. La cornice è quella di Villa Adelaide, elegante dimora ottocentesca appartenente a Francesco Cramer, marito della madre della cantante, Claudia Marthe.

Un luogo che sembra uscito da un film romantico, tra giardini curati, terrazze affacciate sull’acqua e scorci immersi nel verde. Qui la cantante ha trascorso alcuni giorni insieme alla sua famiglia allargata. Nelle fotografie compaiono infatti la madre, il padre Roberto Di Patrizi, la nonna Marise Urgin e la sorella Fey Di Patrizi.

Tra barbecue, momenti conviviali e chiacchiere all’aperto, Elodie ha trovato anche il tempo per ritagliarsi spazi più intimi insieme a Franceska. Le due hanno documentato una passeggiata nei boschi, alcuni momenti di relax immersi nella natura e una romantica uscita serale sul lago.

Il mini dress nero di Elodie conquista il lago

Se c’è una cosa che Elodie sa fare perfettamente è trasformare la semplicità in qualcosa di magnetico. Tra le fotografie condivise, una in particolare ha catturato l’attenzione dei fan: quella che la ritrae sulla terrazza della villa con vista sul lago illuminato dalle luci della sera.

Per l’occasione, la cantante ha scelto un mini dress nero dalla silhouette aderente e sensuale. Un abito corto caratterizzato da un drappeggio morbido sul fianco che crea movimento e valorizza la figura senza risultare eccessivo. Il corpetto strutturato con scollo profondo a cuore esalta il décolleté, mentre le sottili spalline mantengono l’insieme elegante e raffinato.

La palette total black si conferma una delle grandi passioni della cantante. Del resto Elodie ha costruito negli anni un’estetica riconoscibile fatta di linee pulite, sensualità misurata e riferimenti alla moda anni Novanta e Duemila.

A completare il look ci sono accessori luminosi ma discreti. Una collana scintillante con croce pendente, orecchini brillanti e una piccola shoulder bag impreziosita da dettagli metallici. Ai piedi, invece, semplici infradito dal design minimalista che spezzano l’eleganza formale dell’abito aggiungendo un tocco rilassato e contemporaneo.

Franceska Nuredini, presenza discreta ma sempre accanto a Elodie

Se Elodie è la protagonista indiscussa degli scatti, Franceska Nuredini non passa certo inosservata. La ballerina compare in diversi momenti della vacanza, sempre accanto alla cantante.

In uno dei selfie condivisi dalle due, Franceska sfoggia un look estivo delicato e luminoso composto da un top chiaro con sottili spalline e dettagli decorativi sul corpetto. I capelli raccolti e il make-up praticamente invisibile contribuiscono a sottolineare la naturalezza dell’immagine.

La giovane ballerina sembra essersi integrata perfettamente nella famiglia della cantante. Non è un dettaglio da poco. Le fotografie raccontano infatti un fine settimana vissuto insieme agli affetti più stretti di Elodie e la presenza di Franceska appare ormai parte integrante di quel mondo.

Le due si mostrano complici ma senza ostentazione. Una caratteristica che, probabilmente, contribuisce all’affetto che il pubblico continua a dimostrare nei loro confronti.

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