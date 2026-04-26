Ascolti tv del 25 aprile, la finale di Canzonissima sfida Amici. De Filippi non teme rivali

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IPA Maria De Filippi

Il sabato sera del 25 aprile 2026 si tinge di musica in televisione. In prima serata su Rai 1 va infatti in onda la finale di Canzonissima, sotto l’abile guida di Milly Carlucci, mentre Canale 5 trasmette una nuova puntata del serale di Amici 25, certezza di Maria De Filippi. Programmi molto diversi, legati dalla passione per la musica e il talento, ma che richiamano, da una parte, vibrazioni vintage, dall’altro i sogni dei più giovani. Dal punto di vista degli ascolti tv si tratta di un terreno fertile per un’agguerrita gara a colpi di share.

Non smette di interessare l’access prime time dei due canali, che vede ancora il derby a testa a testa tra Stefano De Martino, con Affari Tuoi, e Gerry Scotti, con la sua Ruota della Fortuna, dimostra che certi amori – e certi quiz – non finiscono mai.

Sempre in prima serata su Rai 2 è andato in onda The Rookie, mentre su Rai 3, in prima visione, il film Berlinguer La grande ambizione. Canale 5 punta invece sui giovanissimi trasmettendo il cartone animato Kung Fu Panda.

Ascolti tv, prima serata: Amici vince

Nella serata di sabato 25 aprile 2026, su Rai 1 la finale di Canzonissima fa cantare 2.155.000 spettatori pari al 18.3% dalle 21:21 alle 1:25. Su Canale 5 Amici incolla davanti al video 2.881.000 spettatori con uno share del 21.8% dalle 21:23 alle 00:36. Su Rai 2 The Rookie è la scelta di 551.000 spettatori pari al 3.5%. Su Italia1 Kung Fu Panda raduna 672.000 spettatori (4.3%). Su Rai 3 Berlinguer – La grande ambizione raggiunge 691.000 spettatori e il 4.6%. Su Rete 4 Don Camillo monsignore ma non troppo totalizza 1.005.000 spettatori (7.1%). Su La7 In Altre Parole conquista 1.333.000 spettatori con l’8% nella prima parte e 665.000 spettatori con il 5% nella seconda parte chiamata In Altre Parole… Ancora. Su Tv8 4 Ristoranti sigla 412.000 spettatori (2.5%). Sul Nove Accordi & Disaccordi cattura l’attenzione di 524.000 spettatori con il 3.7%.

Access Prime Time, ascolti tv: testa a testa tra Gerry Scotti e De Martino

Su Rai 1 Affari Tuoi totalizza 3.871.000 spettatori (23.6%) dalle 20:40 alle 21:19. Su Canale 5, dopo Gira La Ruota della Fortuna di 8 minuti (3.064.000 – 19.5%), La Ruota della Fortuna arriva a 3.893.000 spettatori e il 23.5% dalle 20:46 alle 21:20. Su Rai 2 TG2 Post è visto da 487.000 spettatori (2.9%). Su Italia 1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine incolla davanti al video 891.000 spettatori (5.4%). Su Rai 3 Liliana è scelto da 669.000 spettatori con il 4.2%. Su Rete 4 4 di Sera Weekend raduna 758.000 spettatori (4.8%) nella prima parte e 723.000 spettatori (4.3%) nella seconda parte. Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 429.000 spettatori e il 2.8%. Sul Nove Fratelli di Crozza ottiene 393.000 spettatori (2.5%).

Gli ascolti tv del preserale

Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ottiene 2.101.000 spettatori pari al 20.5%, mentre L’Eredità registra 3.320.000 spettatori pari al 26.1%. Su Canale 5 Avanti il Primo! Story intrattiene 1.155.000 spettatori (12.6%), mentre Avanti un Altro! Story coinvolge 1.730.000 spettatori (14.9%). Su Rai 2, dopo Dribbling (255.000 – 2.9%), F.B.I. registra 319.000 spettatori (2.8%) nel primo episodio e 485.000 spettatori (3.5%) nel secondo episodio. Su Italia 1 Studio Aperto Mag ottiene 369.000 spettatori (3.4%) e Hawaii Five-0 raggiunge 521.000 spettatori (3.8%). Su Rai 3 l’appuntamento con i TGR informa 1.894.000 spettatori pari al 14.5%. Su Rete 4 La Promessa interessa 794.000 spettatori (5.7%). Su Tv8 Foodish registra 166.000 spettatori con l’1.5%. Sul Nove Little Big Italy raggiunge 224.000 spettatori e il 2%.