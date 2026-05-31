Ascolti tv del 30 maggio, sfida tra titani (ma non sono De Martino e Scotti)

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IPA Gigi D'Alessio e Massimo Ranieri, sfida aperta

Una sfida tra titani della musica italiana quella firmata sabato 30 maggio dai principali canali televisivi. Rai 1 ha infatti rilanciato Massimo Ranieri, con il suo programma tra varietà, memoir e concerto Tutti i sogni ancora in volo. Il programma è in realtà una riproposizione, poiché era già andato in onda il 26 maggio e il 2 giugno del 2023. Un momento importante per ripercorrere il viaggio della lunga carriera dell’artista, che torna protagonista della prima serata tra performance dal vivo, racconti personali e momenti di intrattenimento che alternano leggerezza ed emozione.

Canale 5 però “risponde per le rime” mandando in onda Una notte a Napoli, lo spettacolo di Gigi D’Alessio allo Stadio Maradona. Lo spettacolo, registrato un anno fa allo Stadio Maradona, vede il cantante dopo nove anni sull’ambito palco dello stadio partenopeo. 60 canzoni tra i suoi più grandi successi con tanti ospiti e amici pronti a sostenerlo e omaggiarlo.

Su Rai 2 una festa in maschera finisce in omicidio e dà il via a un’indagine tra segreti, amori passati e rivelazioni con Omicidio a Les Saintes. Rai 3 trasmette invece l’immensa conoscenza di Mario Tozzi con Sapiens Un solo pianeta, occasione perfetta per rispondere alle domande più urgenti del nostro presente. Rete 4 punta tutto su un grande classico del cinema western all’italiana con Continuavano a chiamarlo Trinità. Italia 1 invece pensa ai più piccoli mandando in onda il dolcissimo Belle & Sebastien – L’avventura Continua.

Gli ascolti tv della prima serata del 30 maggio, Gigi si prende tutto

Nella serata di sabato 30 maggio Canale 5 conquista 1.963.000 spettatori ( per il 16,9% di share) con Gigi Stadio Maradona – Una Notte a Napoli; Rai 1 trasmette Tutti i sogni ancora in volo, con Massimo Ranieri, e fa cantare 1.559.000 spettatori, con uno share del 13,2%. Su Rai 2 va in onda, Omicidio a Les Saintes, che raggiunge 726.000 spettatori e il 5,2%. Continuavano a chiamarlo Trinità su Rete 4, da grande classico, piace sempre, e viene scelto da 956.000 spettatori con uno schare del 7,3%. Su Italia 1, Belle & Sebastien – L’avventura continua, diverte e commuove 635.000 spettatori, con il 4,4% di share. Sapiens – Un Solo Pianeta su Rai 3 informa e interessa 602.000 spettatori per il 4,5% di share.

Access Prime Time, i dati: solito testa a testa

Sempre attesissimi i dati dell’access prima time, che vedono gli spettatori contesi tra il giovane e catalizzante Stefano De Martino e la certezza gentile e simpatica di Gerry Scotti. Affari Tuoi su Rai 1 totalizza 3.817.000 spettatori (24.5%) dalle 20:45 alle 21:43. Su Canale 5, dopo Gira La Ruota della Fortuna di 9 minuti (2.907.000 – 19.7%), La Ruota della Fortuna arriva a 3.964.000 spettatori e il 25.3% dalle 20:52 alle 21:50. Su Rai 2 TG2 Post viene visto da 379.000 spettatori (2.4%). Su Italia 1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine incolla davanti al video 775.000 spettatori (5.1%). Su Rai 3 Fin Che la Barca Va è scelto da 425.000 spettatori con il 2.9% (La Macchia Nera a 295.000 e l’1.9%). Su Rete 4 4 di Sera Weekend raduna 621.000 spettatori (4.3%) nella prima parte e 598.000 spettatori (3.8%) nella seconda parte. Su Tv8 Champions League Live arriva a 408.000 spettatori e il 2.8%. Sul Nove Fratelli di Crozza ottiene 306.000 spettatori (2.1%).

Gli ascolti tv del preserale

Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ottiene 1.828.000 spettatori pari al 18.9%, mentre L’Eredità registra 2.698.000 spettatori pari al 23%. Su Canale 5 Avanti il Primo! Story intrattiene 1.183.000 spettatori (13.3%), mentre Avanti un Altro! Story coinvolge 1.595.000 spettatori (14.7%). Su Rai 2 Equitazione sigla 168.000 spettatori (1.6%), mentre F.B.I. registra 324.000 spettatori (2.5%). Su Italia 1 Studio Aperto Mag ottiene 391.000 spettatori (3.8%) e Hawaii Five-0 raggiunge 410.000 spettatori (3.2%). Su Rai 3 l’appuntamento con i TGR informa 1.545.000 spettatori pari al 13%, mentre Blob segna 591.000 spettatori pari al 4.5%. Su Rete 4 La Promessa interessa 762.000 spettatori (5.9%). Su La7 L’uomo che vide l’infinito totalizza 151.000 spettatori (1.6%). Su Tv8 4 Ristoranti registra 270.000 spettatori con il 2.3%. Sul Nove Little Big Italy raggiunge 208.000 spettatori e il 2%.