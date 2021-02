Serena Rossi e le nozze con Davide: perché non si sono ancora sposati

editato in: da

Non possiamo dimenticare la particolarissima proposta di matrimonio che Davide Devenuto aveva fatto alla sua storica compagna Serena Rossi, ormai due anni fa. Tuttavia, a quella promessa non hanno mai fatto seguito le nozze: che cosa è successo? A parlarne è proprio l’attore di Un posto al sole.

Facciamo un passo indietro. Era il febbraio del 2019 quando, durante una bellissima intervista a Domenica In che ha avuto come protagonista la splendida Serena Rossi, è accaduto qualcosa di incredibile. Mara Venier aveva infatti raggiunto telefonicamente Davide Devenuto, per fare una sorpresa alla sua ospite. E, con la sua consueta ironia travolgente, la conduttrice era riuscita a strappare all’attore una promessa: avrebbe sposato la sua compagna. Serena era rimasta letteralmente a bocca aperta, emozionatissima e felice per aver ricevuto una proposta così inattesa.

Ma i mesi continuano a passare, e le loro nozze non sono ancora state celebrate. La Rossi, tornata nel salottino di Domenica In qualche settimana fa per presentare il suo ultimo lavoro televisivo, la fiction Mina Settembre, aveva ironizzato proprio sulla questione, senza però rivelare i motivi per cui lei e Davide hanno rimandato il matrimonio. In un’intervista a Fanpage, è l’attore a fare chiarezza: “Nel mezzo c’è stata una pandemia, ma al di là di questo io gliel’ho proposto a modo mio. Non mi fa impazzire l’idea di un matrimonio in grande. […] Lei invece sogna il matrimonio come quelli che organizzava Don Antonio Polese”.

Insomma, si tratta di una differenza di vedute: se la bella Serena vorrebbe organizzare una cerimonia in grande stile, il suo compagno preferirebbe qualcosa di più modesto. “Le ho detto: ‘Andiamo in comune, ci sposiamo in formazione ridotta e torniamo a casa’. Non si deve per forza fare il festone, la cerimonia in chiesa, il pranzo con tutti i parenti” – ha aggiunto Devenuto – “Stiamo insieme da più di 10 anni, abbiamo comprato casa, abbiamo un figlio, per quanto mi riguarda noi siamo una coppia sposata”.

In effetti, i due si sono conosciuti ormai molto tempo fa sul set di Un posto al sole, e la loro storia d’amore è diventata sempre più solida anno dopo anno. Inoltre nel 2016 è arrivato il piccolo Diego, portando un raggio di sole nella loro famiglia. Non c’è dunque bisogno di una firma per rendere ancora più forte la loro unione. Tuttavia, l’emozione negli occhi di Serena Rossi nel momento in cui ha scoperto che Davide l’avrebbe sposata fa ben presagire quale sarà il futuro della coppia: “Ci sposeremo un giorno. Vorrei avvenisse alle mie condizioni, ma in casa comanda lei” – ha infatti concluso l’attore, con un pizzico di ironia.