Domenica In, Serena Rossi si emoziona per le splendide parole di Davide Devenuto

La splendida Serena Rossi ha chiuso una sorprendente puntata di Domenica In, ricca di emozioni e colpi di scena: l’attrice, invitata da Mara Venier per lanciare la sua nuova fiction Mina Settembre, si è lasciata andare a qualche confessione che ha stupito il pubblico.

L’attenzione, in questi giorni, è tutta per lei: Serena Rossi è infatti protagonista di questa nuova serie tv targata Rai, che approda sui nostri schermi domenica 17 gennaio in prima serata. Mina Settembre è il personaggio al quale la bravissima attrice ha prestato il volto, e su di lei ha già avuto modo di parlare a lungo, nelle ultime interviste che ha rilasciato. Ma, ai microfoni di Domenica In, ha rivelato qualche dettaglio in più sulla protagonista della fiction, che è già amatissima dal pubblico.

“Mi piace Mina perché è una donna un po’ come te, brava ad ascoltare le persone” – ha spiegato Serena, facendo un complimento davvero bellissimo a Mara Venier – “Tu hai questo dono. Tutte le persone che vengono qui e si siedono su questa sedia aprono il loro cuore, perché tu le ascolti davvero ed è una cosa rara. Non c’è mai giudizio nello sguardo di Mina, così come non c’è nel tuo”.

La Rossi è stata impegnata a lungo nelle riprese della serie tv, un lavoro che l’ha allontanata un po’ dalla sua famiglia. Così, il compagno Davide Devenuto ha voluto farle una sorpresa: “Volevo solo dirti che sono sinceramente ammirato per l’impegno e la dedizione con cui hai affrontato questa nuova sfida. Certo, io e Diego abbiamo sentito un po’ la tua mancanza, però ce la siamo cavata lo stesso. Ti vogliamo bene e siamo fieri di te” – ha confessato l’attore in un videomessaggio che ha commosso Serena.

“Una mamma che lavora vive un po’ di conflitti” – ha aggiunto l’attrice – “Ero impegnata tutto il giorno, tutti i giorni. Cercavo comunque di far sentire la mia presenza, ma non è stato facile. Però Davide è un papà straordinario”. La loro è una famiglia splendida, eppure manca ancora qualcosa: “Non ci siamo ancora sposati, vedi fedi sulle mie dita?” – ha ironizzato Serena Rossi alla domanda della Venier.

Proprio quest’ultima, due anni fa, era riuscita ad estorcere a Davide la tanto attesa proposta di matrimonio, nel corso di una splendida intervista. E, a quanto pare, non ha ancora mantenuto la sua promessa. È per questo che zia Mara è tornata ad insistere – ironicamente, certo – sul fatto che per l’attore è ormai giunto il momento di convolare a nozze: “È un impegno che ho preso io in prima persona, che figura mi fai fare?” – ha scherzato la conduttrice – “Appena passa la pandemia dobbiamo fare una grande festa”.