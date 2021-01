Serena Rossi: Davide Devenuto, l’incontro a Un posto al sole e il figlio Diego

editato in: da

Serena Rossi e Davide Devenuto, storia di un amore

Attrice, conduttrice e cantante, Serena Rossi è tutto questo e molto altro, sopratutto per Davide Devenuto, grande amore della sua vita, conosciuto sul set di Un posto al sole, e il figlio Diego, frutto del loro legame. Sempre sorridente, splendida e straordinariamente talentuosa, Serena ha conquistato il pubblico fra film di successo e serie tv. La sua ultima sfida è Mina Settembre, fiction in cui interpreta una dottoressa che lavora in un consultorio di Napoli, fra storie difficili e misteri da scoprire. Arrivata sul piccolo schermo con il ruolo di Carmen di Un posto al sole, la Rossi ha saputo ritagliarsi uno spazio sempre più ampio nel mondo dello spettacolo, svelando i suoi innumerevoli talenti. Da Io sono Mia a Tale e Quale Show, sino a Rugantino a teatro: il suo marchio di fabbrica è la bravura e la voglia di variare. Il suo punto fermo? Davide Devenuto, papà di Diego e compagno innamoratissimo.

Serena Rossi e Davide Devenuto, il primo incontro (con gaffe) con Un posto al sole

La storia d’amore di Serena Rossi e Davide Devenuto prende il via grazie a Un posto al sole, ma soprattutto a una gaffe. A commetterla è l’attore che per sedici anni è stato Andrea Pergolesi nella fiction ambientata a Napoli. Tutta colpa di una scena, ambientata in una grande piazza nel cuore della città partenopea. La sceneggiatura prevede che Davide debba rubare una maschera da una bancarella e scappare via, ma qualcosa va storto. La compagna che interpreta il negoziante urla così forte che nessuno si accorge della finzione, così un ragazzo raggiunge Devenuto, lo colpisce e recupera il bottino. Poco dopo Davide racconta quanto accaduto negli studi Rai. “Inizio a raccontare tutto ai miei colleghi, dico ‘sti c*zzo di napoletani’, ‘ho beccato l’unico napoletano onesto’ – ha ricordato -. Fra di loro c’era Serena – che non la prese proprio bene – ma io scherzavo. Mia madre è napoletana e la loro è una cultura che conosco e che mi piace”. L’attrice si arrabbia con il collega e i due hanno un piccolo confronto da cui nasce un interesse. “Aveva avuto un imprevisto e l’ho sentito sbraitare contro la mia città – ha raccontato lei -. Non l’ho presa bene, ma poi ho capito che era solo una battuta. Siamo diventati amici”.

Serena Rossi e Davide Devenuto, il primo appuntamento

A dividere Davide e Serena sono tredici anni di differenza, troppi secondo l’attrice, che però decide di conoscere meglio il collega. “Un po’ di attrazione c’è sempre stata”, svelerà lui anni dopo, ma il primo appuntamento arriva quando la Rossi sceglie di lasciare Un posto al sole e il ruolo di Carmen Catalano: “Flirtavamo, facevamo battute, ma io avevo le mie storie e lei le sue. A un certo punto, però, qualcosa è cambiato. C’è da dire che abbiamo iniziato a uscire insieme quando Serena era già uscita dal cast di Upas”. Si incontrano su un treno, iniziano a parlare e poco dopo sono a cena in un ristorante che serve sushi. “È un uomo colto, preparato, curioso – ricorderà lei, svelando di aver fatto il primo passo – […] Alla fine sono sempre le donne a decidere”.

Serena Rossi e Davide Devenuto, la crisi, l’addio e la rinascita

Un amore da favola, quello fra Davide Devenuto e Serena Rossi, ma che non è immune da stop, crisi e dubbi. All’inizio entrambi sono convinti che non funzionerà, qualche tempo dopo però sono costretti a ricredersi, mentre il sentimento cresce e il legame diventa sempre più forte. “Dopo tre mesi eravamo una coppia, dopo quattro siamo andati a vivere insieme”, ha spiegato Serena. Ma l’amore non è perfetto e si trova di fronte diversi ostacoli. Entrambi hanno raccontato di essersi lasciati più volte. La rottura più lunga è durata un anno, durante il quale hanno capito di essere fatto l’uno per l’altro. “È bastato uno sguardo, ci siamo detti a vicenda: “Sapevo che ti avrei rivisto” – ha confermato lei -. Lì ho capito che era lui quello giusto”.

Serena Rossi e Davide Devenuto, il figlio Diego

Nel 2016, Serena Rossi dà alla luce il piccolo Diego, simbolo dell’amore per Davide Devenuto. A scegliere il nome è il suo papà, mentre la mamma è al settimo cielo: “Lui è qui perché io e il suo papà ci amiamo e già questo è qualcosa di immenso”. L’arrivo del primo figlio della coppia ha cambiato gli equilibri, portando grande felicità. e nuove consapevolezze. “Prima pensavamo solo a noi – ha raccontato Serena -, adesso abbiamo una missione: crescere bene il nostro bimbo e farne una persona responsabile. Ci impegniamo anche leggendo libri di pedagogia. Davide è un papà fantastico, attentissimo, e io non sono una mamma ansiosa”.

Serena Rossi e Davide Devenuto, la proposta di nozze in tv

Molto riservati, Serena e Davide hanno sempre vissuto la loro love story lontano dai riflettori. Per questo la proposta di nozze dell’attore, arrivata in diretta tv, è stata una vera e propria sorpresa. Nel corso di un’intervista della Rossi a Domenica In, Devenuto era intervenuto telefonicamente, spiazzando l’attrice e Mara Venier. “Volevo sapere se mi devo ordinare un vestito elegante per il matrimonio”, aveva provocato la conduttrice, parlando del possibile matrimonio e innescando una proposta. “Va bene, organizzi tutto tu Mara, zia Mara? – aveva replicato Davide -. Ci vorrà un annetto”. Incredula Serena Rossi, che aveva commentato: “Ma veramente?”, lasciandosi andare alla commozione. “Le ha chiesto di sposarlo, ragazzi”, aveva concluso la Venier. Il matrimonio, a distanza di qualche tempo, non è stato però celebrato. Almeno per ora gli attori preferiscono dedicarsi ad altri progetti. L’amore c’è ed è questo che conta. “Per noi è come se lo fossimo già – ha confermato Serena -. Abbiamo comprato una casa insieme, abbiamo un figlio, abbiamo un percorso segnato, non sentiamo proprio la necessità. I rapporti si creano non dipendono dal destino. Il nostro è già un percorso per sempre. E poi abbiamo un sacco di cose da fare, troppe per pensare di sposarci”.