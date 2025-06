Serena Rossi e il bacio tra J. Lo e Ben Affleck a Venezia: “Capii che sarebbero lasciati”

Fonte: Ansa Serena Rossi

Vi ricordate? Certe immagini si fissano nella memoria come fotogrammi di un film che si conosce già, anche se non lo si è mai visto. Per Serena Rossi, uno di questi momenti si è consumato proprio al Festival di Venezia, sul red carpet, tra abiti scintillanti e flash impazziti che in parte erano per lei visto che nel 2021 ricopriva il ruolo di madrina. Era lì per lavoro, certo, ma anche per passione, perché il cinema, per lei, è un’emozione continua. Eppure, quella volta, l’attenzione non era tutta per i film in concorso.

Serena Rossi, la previsione sulla rottura tra J. Lo e Ben Affleck

Jennifer Lopez e Ben Affleck, coppia da copertina tra le più amate di sempre, stavano vivendo il loro ritorno di fiamma sotto gli occhi del mondo. E, quindi, tutti volevano una foto, un gesto, un segnale che confermasse quanto già si sapeva ormai da mesi. E il segnale arrivò, eccome: un bacio cinematografico, esibito proprio mentre la madrina della manifestazione stava salutando i due attori. Un momento imbarazzante? Anche. Ma soprattutto rivelatore. Almeno per Serena Rossi.

“Eh, ma io lo sapevo che si sarebbero lasciati“, ha raccontato Serena Rossi a Corriere della Sera, con quel tono divertito ma deciso che le è proprio. “Quando c’è bisogno di fare le effusioni in pubblico, qualcosa non torna. Io non pomicio con Davide davanti agli altri!”. Oggi, quel bacio a Venezia è solo un ricordo, uno di quei momenti che Serena racconta con leggerezza ma anche con una punta di orgoglio. Perché, alla fine, l’aveva detto lei. Quando tutti erano incantati dall’amore da favola di J. Lo e Ben, lei aveva già capito che non avrebbe retto.

Il matrimonio con Davide Devenuto

A differenza di molte coppie del mondo dello spettacolo, Serena Rossi e Davide Devenuto non hanno mai avuto il bisogno di mostrarsi per dimostrare. La loro è una storia fatta di rispetto e grande complicità, lontana dalle dinamiche esibizioniste che spesso popolano le cronache rosa. Anche il giorno delle nozze, dopo una lunga e serena convivenza, è stato all’insegna dell’intimità e della sobrietà.

“Il 17 giugno 2023 ci siamo sposati con un rito civile alle Terme di Caracalla. Eravamo in 14: genitori e fratelli. Davide indossava giacca e pantaloni di lino, una t-shirt e le scarpe da tennis. Io avevo un vestitino bianco al ginocchio, mi ero truccata e pettinata da sola. Il giorno dopo abbiamo mandato la foto con le fedi al dito al resto dei familiari e degli amici. Solo una si è offesa”, ha spiegato.

Tra loro, che sono anche genitori di Diego, esiste un legame di assoluto rispetto e di stima senza competizione: “Non è una dinamica che ci appartiene. Lui è un uomo risolto, intelligente, ha mille cose da fare. Abbiamo la nostra società di produzione che ha coprodotto Mina Settembre e lo spettacolo teatrale: tanti progetti miei sono diventati nostri”, ha aggiunto. Ora che suo figlio è cresciuto, a volte, ha piacere di andare a vederla: “Lui si imbarazza molto, a volte si tappa le orecchie se canto, dice che mi atteggio un po’”.