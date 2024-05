Fonte: IPA Vladimir Luxuria

Isola dei Famosi ci prova ancora, spostandosi alla domenica per lasciare spazio al debutto di Io Canto Family condotto da Michelle Hunziker. Il reality di Vladimir Luxuria sta facendo molta fatica a decollare, un po’ per il nuovo assetto voluto dalla direzione e un po’ per i troppi ritiri che hanno mandato in sofferenza il cast. E dire che la concorrenza è tutt’altro che spietata: Rai1 ha infatti mandato in onda le repliche di Màkari 2 mentre sul NOVE non è andato in onda Che tempo che fa, che ha concluso la sua prima stagione Discovery 7 giorni fa.

Su Italia1 è invece andato in onda Jack Ryan – L’iniziazione, mentre su Rai3 sono tornate le inchieste di Report con la conduzione di Sigfrido Ranucci. Ampio spazio è stato concesso all’approfondimento e all’attualità con Zona Bianca di Giuseppe Brindisi. Tv8 ha invece proposto l’ultima edizione di MasterChef Italia, con Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli nelle vesti di giudici.

Prima serata, ascolti tv del 19 maggio: vince Isola dei Famosi

Su Rai1 Màkari 2 in replica ha ottenuto 2.348.000 spettatori pari al 14,7% di share. Su Canale5 – dalle 21.32 all’1.18 – L’Isola dei Famosi ha totalizzato 1.972.000 spettatori pari al 16.2% di share, in linea con i dati domenicali ma sotto quelli abituali fatti registrare il lunedì sera e – talvolta – il giovedì in prime time.

Su Rai2 9-1-1 è stata la scelta di 746.000 spettatori (4%) e 9-1-1: Lone Star ha conquistato 796.000 spettatori (4,5%). Su Italia1 Jack Ryan – L’Iniziazione piace a 1.094.000 spettatori con il 6,8% di share. Su Rai3 Report si prende 1.399.000 spettatori con il 7,6%, nella presentazione dalle 20,55 alle 21,37, e 1.782.000 spettatori con il 10,2%, dalle 21,37 alle 22,52. Su Rete4 Zona Bianca viene visto da 598.000 spettatori con il 4,5% di share. Su La7 L’Uomo della Pioggia piace a 455.000 spettatori con il 2,9%. Su Tv8 Masterchef raduna 414.000 spettatori con il 2,9%. Sul Nove, preceduto da un’anteprima (321.000 – 2.1%), dalle 20,18 alle 22,47, Che Tempo Che Fa – Best Of con Fabio Fazio totalizza 618.000 spettatori con il 3,5%

Access Prime Time, dati del 19 maggio

Su Rai1 Affari Tuoi con le ultime puntate di Amadeus ottiene 4.948.000 spettatori pari al 27,1%. Su Canale5 Paperissima Sprint si prende 2.572.000 spettatori (14,2%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine totalizza 1.045.000 spettatori (5,8%). Su Rai3 Chesarà… di Serena Bortone si prende 848.000 spettatori (5,1%). Su Rete4 Stasera Italia Weekend totalizza 589.000 spettatori (3,4%) nella prima parte e 555.000 spettatori (3%) nella seconda parte. Su La7 In Altre Parole Domenica conquista 976.000 spettatori pari al 5,4%. Su Tv8 4 Ristoranti piace a 456.000 spettatori (share del 2,6%)

Ascolti tv Preserale, dati del 19 maggio

Su Rai1 L’Eredità Weekend – La Sfida dei 7 di Marco Liorni raduna 2.385.000 spettatori con il 19,8% mentre L’Eredità Weekend ottiene 3.307.000 spettatori con il 24,2%. Su Canale5 Gira La Ruota della Fortuna piace a 1.919.000 spettatori (16,7%) invece La Ruota della Fortuna totalizza 2.641.000 spettatori (19,9%).

Su Rai2 Novantesimo Minuto ha interessato 436.000 spettatori (3,4%) nella prima parte e 681.000 spettatori (4,4%) nella seconda parte chiamata Tempi Supplementari. Su Italia1 Studio Aperto Mag ha interessato 368.000 spettatori (3%) mentre C.S.I. – Scena del Crimine ha siglato 528.000 spettatori (3,4%). Su Rai3 l’informazione dei TGR totalizza 1.846.000 spettatori con il 13%. Su Rete4 Terra Amara conquista 514.000 spettatori con il 3.4%. Su La7 Emma fa registrare un ascolto medio di 143.000 spettatori (1,2%). Su Tv8 Race Anatomy ottiene 92.000 spettatori (0.7%). Sul Nove Little Big Italy è la scelta di 323.000 spettatori (2.6%).