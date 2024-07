Ascolti tv del 3 luglio, Mara Venier per Padre Pio o il finale di Davos

Su Rai 1 Mara Venier torna in prima serata con "Una voce per Padre Pio", a "Chi l'ha visto?" si parla del caso Orlandi e "Davos" finisce

Fonte: Ansa Mara Venier

Mara Venier si è aggiudicata la prima serata di Rai 1, conducendo Una voce per Padre Pio da Piazza Santissima Annunziata di Pietrelcina. Mentre su Canale 5 è andata in onda l’ultima puntata della serie Davos. E su Rai 3 è tornato l’appuntamento con Chi l’ha visto?.

Mara Venier è tornata in tv per il tradizionale appuntamento con Una voce per Padre Pio. L’edizione 2024 ha visto avvicendarsi sul palco grandi nomi del mondo della musica e dello spettacolo: Al Bano; Rita Pavone; Fausto Leali; Orietta Berti; Maninni; Ermal Meta; Jasmine Carrisi; Raf; Mario Biondi; Vinicio Marchioni.

Invece su Rai 3 è andato in onda il consueto appuntamento con Chi l’ha visto? dove Federica Sciarelli si è occupata del caso Orlandi, concentrandosi sulla telefonata di un uomo che fa sentire ai familiari la voce di una ragazza: parte di questo audio non era stata mai trasmessa. Obiettivo, inoltre, su Nessy, la mamma bloccata in Egitto insieme alla sua bambina: il tribunale le ha tolto l’affidamento della figlia e lei deve affrontare un processo perché il marito l’ha accusata di adulterio. Ma chi è suo marito?

Su Rete 4 invece Giuseppe Brindisi a Zona Bianca ha parlato dei casi di Giulia Cecchettin e Alessandra Matteuzzi, emergono foto e messaggi inediti che raccontano storie di un’ossessione che va oltre la gelosia. Inoltre, focus sulla stretta del Vaticano circa le presunte apparizioni della veggente Gisella Cardia e sulla vicenda di Monsignor Carlo Viganò, finito sotto processo dopo l’accusa di scisma. Su Canale 5 si è conclusa la serie Davos, uno spy drama che ha incollato gli spettatori al tv. L’infermiera Johanna è costretta a svelare tutto.

Prima serata, ascolti tv del 3 luglio: Mara Venier trionfa su Rai1

Su Rai1 Una Voce per Padre Pio ha conquistato 2.019.000 spettatori pari al 14% di share. Su Canale5 l’ultima puntata della miniserie Davos ha raccolto al video 1.171.000 spettatori con uno share del 7,6%. Su Rai2 TG2 Post + L’Ispettore Coliandro raduna 1.174.000 spettatori pari al 7,2%. Su Italia1 Max Angioni: Miracolato appassiona 801.000 spettatori con il 5,7%. Su Rai3, Chi l’ha Visto? segna 1.650.000 spettatori (11,4%). Su Rete4 Zona Bianca ottiene un a.m. di 570.000 spettatori (4,6%). Su La7 La Torre di Babele raggiunge 746.000 spettatori e il 4,4%. Su Tv8 Pechino Express raggiunge a 297.000 spettatori con il 2%. Sul Nove Jumanji sigla 523.000 spettatori con il 3,4%

Access Prime Time, dati del 3 luglio

Su Rai1 Techetechetè conquista 2.784.000 spettatori pari al 15,5% di share. Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie 2.624.000 spettatori (14,6%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine si prende 1.165.000 spettatori (6,6%). Su Rai3 Un Posto al Sole appassiona 1.612.000 spettatori (8.9%). Su Rete4 4 di Sera ha radunato 698.000 spettatori con il 4,1% nella prima parte e 687.000 spettatori con il 3,8% nella seconda parte. Su La7 In Onda ha interessato 1.302.000 spettatori (7.2%). Su Tv8 4 Ristoranti raduna 466.000 spettatori con il 2,7%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più ha raccolto 688.000 spettatori (3,9%).

Ascolti tv Preserale, dati del 3 luglio

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.185.000 spettatori pari al 20,7%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 3.226.000 spettatori pari al 24,1%. Su Canale5 la replica di Caduta Libera – Inizia la Sfida ha intrattenuto 1.353.000 spettatori (14,1%), mentre Caduta Libera ha convinto 2.249.000 spettatori (17,8%). Su Rai2 N.C.I.S. – Los Angeles raccoglie 391.000 spettatori (3,2%) e S.W.A.T. totalizza 413.000 spettatori (2,7%).

Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 222.000 spettatori con il 2% e F.B.I Most Wanted raduna 422.000 spettatori con il 2,8%. Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.144.000 spettatori (15,2%). A seguire Blob segna 839.000 spettatori pari al 5,3% e Viaggio in Italia interessa 1.045.000 spettatori pari al 6,3%. Su Rete4 Terra Amara interessa 509.000 spettatori (3,3%). Su La7 Padre Brown arriva a 316.000 spettatori (2,9%) e il Palio di Siena raduna 376.000 spettatori (2,7%). Su Tv8 Celebrity Chef ha conquistato 264.000 spettatori (2%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 497.000 spettatori (3,4%).