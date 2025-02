Ascolti tv del 18 febbraio, Miss Fallaci contro Stefano De Martino e Le Iene show

Fonte: Ansa Miriam Leone

Martedì 18 febbraio ha debuttato su Rai 1 la nuova serie Miss Fallaci dove Miriam Leone interpreta la celebre giornalista nei primi anni della sua carriera. Mentre Stefano De Martino è tornato in prima serata su Rai 2 con Stasera tutto è possibile. Mediaset risponde con Le Iene Show su Italia 1. E la battaglia degli ascolti tv si fa sempre più aspra.

Su Rai 1 è andata in onda la prima puntata di Miss Fallaci. Ambientata alla fine degli anni ‘50, questa stagione segue gli inizi della carriera di Oriana Fallaci, quando era ancora conosciuta come “la ragazza del cinema” e lavorava come cronista per il settimanale italiano “L’Europeo”. Fu in quel periodo che Fallaci trasformò il suo primo viaggio negli Stati Uniti in un’occasione irripetibile, incontrando personalità straordinarie e dipingendo un ritratto tagliente, spesso crudo e ironico, della società americana e del mondo dorato di Hollywood.

Miriam Leone interpreta Oriana Fallaci e Maurizio Lastrico è Alfredo Pieroni, il giornalista con cui ebbe una tormentata relazione.

Italia 1 ha proposto Le Iene Show, un’edizione rinnovata che ha introdotto alcuni cambiamenti, tra cui nuovi format. Achille Lauro a Sanremo e lo scherzo a Shaila Gatta, tra i servizi della serata.

Su Rai 2 è tornato, dopo la pausa sanremese, Stefano De Martino con Stasera tutto è possibile. Ospiti della serata: Paolo Ruffini, Nathalie Guetta, Rocío Muñoz Morales, Marcello Sacchetta e Massimo Bagnato. Mara Venier è stato, invece, il personaggio imitato da Vincenzo De Lucia.

Prima serata, ascolti tv del 18 febbraio: vince Miss Fallaci

Su Rai 1 Miss Fallaci incolla al piccolo schermo 3.260.000 spettatori pari al 18.3% di share. Su Canale5 il film Il Grande Giorno conquista 1.432.000 spettatori con uno share dell’8.5%. Su Rai2 Stasera Tutto è Possibile intrattiene 1.885.000 spettatori pari al 12.5%. Su Italia1 Le Iene Show piace a 1.329.000 spettatori (9.3%).

Su Rai3 Le Ragazze segna 625.000 spettatori e il 3.3%. Su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza un a.m. di 638.000 spettatori (4.6%). Su La7 DiMartedì raggiunge 1.365.000 spettatori e l’8.4%. Su Tv8 2012 ottiene 321.000 spettatori con il 2.1%. Sul Nove Little Big Italy, con delle repliche, raduna 249.000 spettatori (1.8%).

Access Prime Time, dati del 18 febbraio

Su Rai1 Cinque Minuti conquista 5.095.000 spettatori (24.4%), e Affari Tuoi ottiene 6.249.000 spettatori (28.5%). Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 2.997.000 spettatori pari al 13.7%. Su Rai2 TG2 Post interessa 694.000 spettatori con il 3.2%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.290.000 spettatori con il 6%.

Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.204.000 spettatori (5.7%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.603.000 spettatori (7.3%). Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 952.000 spettatori e il 4.5% nella prima parte e 849.000 spettatori e il 3.8% nella seconda parte. Su La7 Otto e mezzo raccoglie 1.827.000 spettatori e l’8.3%. Su Tv8 Celebrity Chef ha interessato 411.000 spettatori (1.9%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? raccoglie 606.000 spettatori con il 2.8%.

Ascolti tv Preserale, dati del 18 febbraio

Su Rai1 L’eredità, la sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.651.000 spettatori pari al 23.8%, mentre L’Eredità ha coinvolto 4.573.000 spettatori pari al 25.6%. Su Canale5 Avanti il Primo ha intrattenuto 2.153.000 spettatori (15.6%), mentre Avanti un altro ha convinto 3.234.000 spettatori (18.9%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (410.000 – 3%), Blue Bloods totalizza 567.000 spettatori con il 3.4%, nel primo episodio, e 686.000 spettatori con il 3.5%, nel secondo episodio.

Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 394.000 spettatori (2.5%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 471.000 spettatori (2.5%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.408.000 spettatori (13.1%). A seguire Blob segna 978.000 spettatori (4.9%) e Via dei Matti n.0 sigla 860.000 spettatori (4.2%). Su Rete4 La Promessa appassiona 851.000 spettatori (4.3%). Su La7 Famiglie d’Italia raduna 316.000 spettatori pari al 2%. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 431.000 spettatori (2.4%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 332.000 spettatori con l’1.8%.