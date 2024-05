Isola dei Famosi, le pagelle di ieri sera: scontro in studio (4), Karina leader (10)

Dopo appena due giorni dalla puntata della domenica, mercoledì 22 maggio è andato in onda un nuovo appuntamento con l’Isola dei Famosi. Basta poco per scaldare gli animi e anche in studio si è tenuto un duro scontro che ha visto protagonista Rosanna Lodi, già eliminata dal televoto, e la mamma di Greta Zuccarello, stufa dell’accanimento della cuoca sulla figlia. Non sono mancati i momenti emozionanti, come il collegamento video di Khady Gueye con il papà che è stato poco bene, ma neanche le critiche alla leader Karina Sapsai che, da ultima arrivata, ha diviso le opinioni dei naufraghi senza risparmiarsi qualche attacco.

Scontro tra Rosanna e la mamma di Greta, voto: 4

Tra i momenti più incisivi di questa puntata dell’Isola dei Famosi certamente ha avuto un posto centrale lo scontro in studio tra Rosanna Lodi e la mamma di Greta Zuccarello, la signora Francesca. Rosanna è stata eliminata da poco anche per via delle insinuazioni sulla ballerina e la vicinanza sospetta a Samuel Peron e ancora una volta ne ha approfittato per accanirsi su Greta. Stavolta, però, la mamma ne ha preso immediatamente le difese. Un momento che potevamo risparmiarci.

Khady e le lacrime per il papà, voto: 8

Spesso al centro delle critiche da parte degli altri naufraghi, stavolta Khady Gueye è stata protagonista di un viaggio nei ricordi che ha molto emozionato il pubblico. La bambina cresciuta per qualche tempo con la nonna alla quale è molto affezionata è diventata una donna forte e intraprendente, ma che come spesso accade cela delle fragilità. Su tutte la costante voglia di compiacere il proprio papà, col quale i rapporti non sono stati sempre idilliaci. Vladimir Luxuria le ha riservato una bella sorpresa: Khady ha potuto parlare col padre collegato in video dall’Italia, che ha approfittato per rassicurarla sulle sue condizioni di salute.

Samuel e Stoppa super naufraghi, voto: 8

Samuel Peron ed Edoardo Stoppa sono stati catapultati su un’altra isola. Da soli hanno dovuto affrontare continue sfide per aggiudicarsi il titolo di super naufrago e ottenere, ovviamente, numerosi vantaggi. Hanno dimostrato ancora una volta di avere stoffa da vendere, forti nel fisico ma soprattutto nella mente ma sempre capaci di esprimere stima reciproca, nonostante la rivalità. Un comportamento “sospetto” secondo l’opinionista Dario Maltese ma, in fondo, non c’è nulla di male nel vedere due campioni rispettarsi a vicenda. Anche se per “strategia”.

Karina leader, voto: 10

Karina Sapsai non ha avuto neanche il tempo di sbarcare in Honduras, che è diventata subito leader del gruppo finalmente riunito, dopo aver vinto la fatidica prova del fuoco. Il suo entusiasmo ha contagiato i naufraghi che non hanno rimpianto la presenza di Stoppa e Peron, in genere molto rigidi.

Karina è divertente, dolce e ha trasmesso ai suoi compagni di avventura una spensieratezza che sognavano da tempo. Eppure questo atteggiamento non è piaciuto a tutti. Criticata in particolare da Matilde Brandi, Khady Guede e Greta Zuccarello (poi eliminata al televoto flash) per aver quasi fatto spegnere il fuoco, Karina non è stata una leader intransigente rischiando, però, di mettere a repentaglio la stabilità del gruppo. Si è persino beccata la nomination diretta di Edoardo Stoppa con una motivazione che ha capito solo lui. Che abbiano compreso il potenziale dell’avversaria? Forza Karina, siamo certi che potresti darci ancora tante soddisfazioni.