Romina Power apre a Sanremo: “Al Bano? Vorrei cantare con Rosa Chemical”

Romina Power ha sensibilmente diradato le sue apparizioni sul piccolo schermo, ma non esclude la possibilità di tornare sul palco dell’Ariston. Ad una sola condizione: che con lei ci sia anche Rosa Chemical, di cui si definisce una grande estimatrice.

Romina Power, a Sanremo con Rosa Chemical?

Sul palco di Sanremo, Romina Power ha portato in coppia con Al Bano successi come Ci sarà e Felicità, e non esclude di tornare all’Ariston. Questa volta, però, non vorrebbe accanto a sé il suo celebre ex compagno. L’attrice e cantante ha infatti raccontato a Radio Deejay di essere una grande fan di Rosa Chemical, e di essere pronta a duettare con lui.

Romina ha ammesso di aver seguito con attenzione Ballando con le Stelle, e di aver apprezzato molto l’atteggiamento esibito in gara dal 27enne: “Rosa Chemical è simpaticissimo, anche rispettoso. Rosa non è proprio la dimostrazione della sua generazione. Ha un grande rispetto per sua mamma, infatti ha preso il nome da lei, e balla anche bene”, ha raccontato.

A questo punto, Power lancia un vero e proprio appello: “Io con lui una collaborazione la farei, mi esibirei in coppia al Festival di Sanremo. Perché no, a me piacerebbe andare a Sanremo con Rosa Chemical”, ha sottolineato. E il conduttore Nicola Savino ha immediatamente indirizzato la proposta a Carlo Conti: che il direttore artistico decida di accettare?

La rivincita di Rosa Chemical

L’ultima apparizione di Romina Power sul palco di Sanremo risale al 2023, quando Amadeus la volle in qualità di ospite insieme ad Al Bano. Quello stesso anno Rosa Chemical, in gara con il brano Made in Italy, dava scandalo baciando sulle labbra Fedez. Un’esperienza, quella sanremese, che ha avuto anche conseguenze negative per il cantante 27enne.

“Non potevo fare nulla senza essere riconosciuto, vivevo sempre sotto i riflettori. Ho cominciato dunque a soffrire di ansia e depressione, che sono i miei demoni. Da solo non ce l’avrei mai fatta, bisogna chiedere aiuto prima di arrivare al punto di non ritorno”, ha raccontato in una puntata di Ballando con le Stelle. Dopo due anni, a tendergli la mano è stata proprio Milly Carlucci, che lo ha fortemente voluto nel suo dancing show.

Pur non essendo arrivato in finale, il cantante può comunque considerare questa esperienza assolutamente positiva, avendo avuto la possibilità di mostrare un altro lato di sé al pubblico.

Romina, Al Bano e il fantasma di Sanremo

Se Romina Power non esclude la possibilità di tornare sul palco del Festival più famoso d’Italia, il suo ex marito Al Bano ha invece un conto in sospeso con Sanremo. Il cantante pugliese ha precisato di non aver nessuna intenzione di tornare all’Ariston nel 2026, essendo stato profondamente deluso da Amdeus prima e da Carlo Conti poi.

L’artista aveva infatti presentato due brani per la gara, ricevendo delle sonore bocciature: “Penso di avere diritto a un pizzico di rispetto per il mestiere che faccio, ma non sto a certi giochetti. È già la seconda volta che sono stato trattato in un certo modo, non ci sto a queste cose”. Chissà se cambierà idea.

