Infanta Sofia compie 18 anni, la storia nascosta dietro le foto che lasciano il segno

Fonte: IPA L'Infanta Sofia è nata il 29 aprile 2007

Il 29 aprile la Spagna si è svegliata festeggiando un traguardo storico per la famiglia reale: l’Infanta Sofia compie 18 anni. A poche ore dalla tensione nazionale causata dall’improvviso blackout — una misteriosa interruzione di corrente che ha paralizzato l’intero Paese — sono state condivise nuove immagini della secondogenita di Felipe e Letizia. Immagini che trasmettono giovinezza, naturalezza, semplicità e un tocco di modernità – soprattutto per quanto riguarda il beauty look – che segna l’inizio di una nuova fase nella vita pubblica per la sorella minore di Leonor.

L’Infanta Sofia ha raggiunto la maggiore età

La Casa Reale, tenendo conto dell’importanza di questa giornata per l’Infanta Sofia e, in un certo senso, per l’istituzione stessa, ha voluto celebrarla condividendo cinque foto inedite della neomaggiorenne. Anche se la figlia più giovane del Re Felipe e della Regina Letizia non avrà una festa grandiosa come quella della Principessa Leonor, il Palazzo della Zarzuela ha deciso di renderla protagonista con alcune immagini davvero significative.

Immagini in cui la Corona ha voluto focalizzare tutta l’attenzione su di lei, a dimostrazione dell’importante ruolo che ricopre all’interno dell’istituzione. In alcune fotografie appare mentre guarda verso l’obiettivo mentre in altre distoglie lo sguardo, in un mix di formalità e naturalezza che rispecchia fedelmente la freschezza che caratterizza Sofia.

Le foto sono state scattate ai Giardini della Zarzuela, a Madrid, durante le festività pasquali, quando Sofia è rientrata in Spagna perché in vacanza dal collegio gallese che frequenta.

Fonte: IPA

Il look dell’Infanta Sofia di Spagna

Per i suoi ritratti ufficiali, Sofia ha optato per una camicia di cotone celeste, dal taglio dritto, con maniche lunghe e abbottonatura frontale. Il capo, strategicamente sbottonato ai primi due bottoni, emana un’aria rilassata e accessibile, molto in sintonia con l’immagine che la famiglia reale sembra voler trasmettere: raffinata, senza artifici e con un colore che simboleggia serenità e tenerezza.

Obiettivo raggiunto anche dai pantaloni chino blu navy a vita alta, realizzati in un tessuto leggero e flessibile. Una scelta che rimanda a un’eleganza funzionale e non cerca di ostentare o seguire le tendenze, rifugge volutamente dalla rigidità degli abiti per abbracciare un’estetica più rilassata e comoda.

Fonte: IPA

Invece di optare per un trucco pesante o per un ombretto intenso, Sofia ha scelto di mettere in risalto i suoi occhi con una strategia semplice ma efficace: una leggera passata di mascara per definire le ciglia superiori. Il risultato è un aspetto sveglio, pulito e profondamente giovanile, senza eccessi.

Fonte: IPA

Non passano inosservate le sopracciglia laminate, tra le tendenze beauty di maggior successo degli ultimi anni. Laminate ma non depilate, mantengono il loro spessore naturale, sottolineando un ideale di bellezza che celebra l’autenticità anziché il calcolato e l’artificiale.

Ha poi messo in risalto le labbra aggiungendo un po’ di lucidalabbra mentre per quanto riguarda i capelli ha preferito lasciarli sciolti e leggermente ondulati anche se sono più biondi e scalati del solito.

Fonte: IPA

Il messaggio dell’Infanta Sofia

Quanto alla sua espressione, in ciascuna delle immagini l’Infanta Sofia appare sorridente. A volte più sobria, altre volte meno, la serietà è stata messa da parte in questo servizio fotografico per il suo diciottesimo compleanno.

Le sue scelte di stile, bellezza e atteggiamento racchiudono perfettamente lo spirito della sua generazione: autenticità, freschezza e una raffinatezza che non ha bisogno di urlare per farsi notare.

In un momento in cui le monarchie europee cercano di aggiornare la propria narrativa e di avvicinarsi più che mai ai sudditi, il look di Sofia non è semplicemente un insieme di abiti e make up: è un messaggio attentamente orchestrato che ci parla del futuro.

L’Infanta è una risorsa molto importante per la Corona, attualmente in fase di formazione. Dopo aver appurato che non avrà una formazione militare come sua sorella, resta da vedere quali studi universitari intraprenderà e se saranno in Spagna o all’estero.