Un viso favoloso, disteso, rimpolpato e che appare fresco e luminoso. Il tutto senza dover ricorrere a interventi estetici.

Come è possibile ottenere una pelle così? Grazie alle fiale effetto botox istantaneo, che regalano un risultato liftante e immediato. In commercio ne troviamo di tanti brand diversi, ma una cosa è certa: agiscono andando a contrastare il passare del tempo, donando un effetto idratante alla pelle e migliorandone l’elasticità.

Abbiamo selezionato 15 tipologie di fiale che vale la pena provare, per regalarci quella coccola che il nostro viso si merita.

Fiale Gerovital H3 Equilibrium

La confezione contiene 20 fiale che promettono di donare al nostro viso un’idratazione intesa e duratura, grazie alla presenza di collagene ed elastina di origine marina. Inoltre, l’utilizzo di queste fiale va a ridurre in maniera visibile le rughe, donando elasticità alla pelle. Il suggerimento è quello di usare una fiala al giorno e di applicarla su tutto il viso, senza dimenticare collo e décolleté e facendo un massaggio delicato.

Isdinceutics Instant Flash di Isdin

Le fiale Isdinceutics Instant Flash di Isdin sono 5 e vanno a ridurre i segni della stanchezza sul viso. Oltre a questo, regalano un effetto lifting immediato, restituendoci un viso che appare più giovane, con rughe attenuate e una pelle che risulta più liscia e tonica. Il tutto grazie a LiftFirm, Peptide Q10 e ContourBoost.

Ampolle Rimpolpanti Revitalift Filler di L’Oréal Paris

Un trattamento che ha la durata di sette giorni: L’Oréal Paris ci propone le Ampolle Rimpolpanti Revitalift Filler. Sono indicate per chi desidera una pelle liscia, le rughe riempite e un incarnato che appare più giovane. Il trattamento si può ripetere ogni mese e per una sola settimana: in ogni ampolla vi è una formula altamente concentrata di vitamina B5 e di acido ialuronico puro.

Ampollas Botox di La Cabine

Le fiale Ampollas Botox di La Cabine riducono la contrazione muscolare e il viso risulta più ringiovanito, proprio come un “effetto botox”. Il tutto grazie al peptidomimetico. Mentre l’acido ialuronico ammorbidisce la pelle e va a ridurre le rughe del viso. La confezione contiene 10 fiale.

Anti-Aging Reviving Elixir di La Cabine

È sempre di La Cabine anche la fiala Anti-Aging Reviving Elixir: si tratta di un prodotto altamente concentrato che contiene fiori di margherita, probiotici, swertiamarin, alghe del Mar Rosso, alga nervosa e carnosina. Ideale per chi vuole combattere i segni del tempo, le macchie, la mancanza di luminosità e le rughe.

Rilastil Hydrotenseur

Sono fiale antirughe e liftanti: un vero e proprio trattamento urto concentrato, che regala un effetto lifting immediato che va a distendere le rughe. Sono di Rilastil e si chiamano Hydrotenseur, al loro interno contengono acido ialuronico, lifting complex e tensi smooth.

Gerovital H3 Hyaluron C

Dieci fiale viso con acido ialuronico e vitamina C: sono le Gerovital H3 Hyaluron C, sono adatte a tante tipologie di pelle, come quella spenta e opaca, ma anche per intervenire sulle rughe sottili e l’incarnato a tendenza acneica. Va ad agire come antirughe, corregge le imperfezioni e stimola collage ed elastina.

Gerovital H3 Evolution

Sempre di Gerovital ci sono le fiale H3 Evolution con acido ialuronico puro al 5%. Tra i dettagli da sapere c’è il fatto che non sono iniettabili e che sono un trattamento antirughe e molto idratante. Pensate per chi ha l’incarnato che risulta secco, sensibile e maturo: il loro uso va a ripristinare l’elasticità della pelle e riduce l’insorgere di linee sottili.

Elemental Care Fiale Retinolo

Elemental Care propone le Fiale Retinolo, che restituiscono una pelle luminosa e uniforme, ci aiuta a dire addio alle rughe e alle imperfezioni, come pori e macchie dell’età. Ovviamente vanno utilizzate in maniera regolare.

Repavar siero Flash Extreme al Metaglicano

È pensato per tutte le tipologie di incarnato il siero rivitalizzante effetto lifting e illuminante di Repavar. Contiene il 5,5% di vitamina C pura, un antiossidante che regala grande luminosità. Inoltre, il siero Flash Extreme al Metaglicano dona compattezza, attenua le rughe sottili e le leviga.

Fiale Antiage di Hi

Depigmentante, rassodante e antiage: sono i tre effetti che promettono le fiale di Hi, che contengono: proteoglicani, α-idrossiacidi e vitamina A, vitamina C, oio di germe di riso e olio di rosa canina. Perfette per chi vuole intervenire contro il passare del tempo e per chi cerca un’azione anti-macchie.

Germinal Flash Azione Immediata

Le fiale di Germinal hanno un effetto rimpolpante, vanno a ridurre le rughe, ma anche occhiaie e borse sotto gli occhi. Se questo non bastasse nutrono e restituiscono un incarnato luminoso. Promettono più di 8 ore di effetto lifting rivitalizzante.

Lift Express di Babor

Adatte a tutte le tipologie di incarnato, le fiale Lift Express di Babor, al loro interno contengono il complesso InstantLIFT che è progettato per chi desidera un effetto antirughe immediato.

Flash Lift Fiale di Germaine de Cappuccini

Segni di stanchezza, piccole rughe e linee di espressione: grazie a Flash Lift Fiale di Germaine de Cappuccini si ottiene un effetto lifting immediato. Ma non solo, perché questo trattamento in fiale rivitalizza il viso e minimizza i segni di stanchezza.

Lift HD+ Fiale Liftanti di Collistar

Lineamenti distesi, per un risultato spettacolare: le fiale Lift HD+ Fiale Liftanti di Collistar sono adatte per trattare rughe e linee sottili. Lasciano il viso idratato e luminoso, perfette anche prima del make-up.

