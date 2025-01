Noemi, il look total-black con pelliccia per le prove di Sanremo 2025

I Big in gara a Sanremo 2025 sono stati pizzicati per le strade della cittadina ligure, all'uscita dalle prove con l'orchestra: la mise di Noemi? Grintosa e all'insegna del nero. Focus sul look in attesa di sentire "Se ti innamori muori"

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Fonte: IPA Noemi

Febbraio si avvicina inesorabile e, come previsto, ovunque e a ragione già non si parla d’altro che di Sanremo. Tra i Big in gara la cui partecipazione è prevista durante la prima edizione di Carlo Conti vi è Noemi, alla sua ottava volta al Festival: per l’artista il 2024 appena conclusosi è stato un anno ricco di ritorni e debutti, culmine la ricomparsa sulla scena musicale della scorsa primavera con il singolo Non ho bisogno di te e l’esordio come conduttrice del Concerto del Primo Maggio di Roma, al Circo Massimo.

Va da sé come il degno coronamento di successi tanto notevoli, nonché preludio di un 2025 se possibile ancor più positivo, fosse un gradito ritorno sul palco dell’Ariston, ritorno che si profila in grande stile con Se ti innamori muori, un brano potente ed emozionante scritto per lei da Mahmood e Blanco. Chi, vigile, non perde nessuna notizia in merito al grande evento non sta più nella pelle, ma tocca pazientare ancora sino all’undici. Nel frattempo, si sono appena svolte le prove con l’orchestra e la cantante è stata paparazzata proprio all’uscita dal Teatro.

Noemi in total-black per le prove di Sanremo: focus sul look

“Lunga vita al lupo sempre!” è stata la scaramantica risposta di Noemi a chi le ha augurato il tradizionale “In bocca al lupo” pizzicandola all’uscita laterale del teatro Ariston, reduce dalle prime prove accompagnate dall’orchestra sul prestigioso palcoscenico con un largo sorriso stampato sul volto. La tenuta per l’importante tappa – con cui l’artista è stata avvistata in preda ad una certa fretta, probabilmente causa maltempo, precipitarsi verso l’ingresso dell’hotel Globo – è ricaduta su di un classico quanto infallibile total-black, capitanata dalla presenza di un paio di occhiali da sole ambrati ed un lungo cappotto in pelliccia a donarle l’allure della vera diva.

La pioggia scendeva fitta e l’artista romana ha saggiamente scelto di ripararsi dentro ad una mise calda ed avvolgente, poco casualmente persino completa di elementi attualmente di gran tendenza.

Unire l’utile al dilettevole per lei è stato un gioco da ragazzi, una volta abbinato un abito midi – nero e semplice ma rigorosamente impreziosito dalla presenza di una larga e vistosa cintura in vita – ed un paio di stivali al ginocchio dalla punta acuminata con il tacco largo al soffice re dei capispalla.

Fonte: IPA

Unico guizzo di colore a ravvivare la cupezza della mise l’arancione vivido della chioma infuocata della cantante, iconica e stavolta stretta in una coda bassa.

Noemi a Sanremo con “Se ti innamori muori”

“La sensazione che se ti innamori muori … serenamente”. Il ritorno a Sanremo per Noemi è nel segno dell’amore: su Se ti innamori muori si dice che sia una ballad romantica, che invita chi all’ascolto a mettersi in gioco nella vita, soprattutto quando si parla di amore, con tutta la voglia ed il coraggio di scommettere, imparando a fidarsi di più.

“Tutti quanti abbiamo paura di essere feriti quando esprimiamo i nostri sentimenti e ci sentiamo vulnerabili, fragili. Abbandonarci nelle braccia di qualcuno ci fa paura. Quando t’innamori muori… serenamente.” ha detto Noemi, nel tentativo di spiegare meglio l’antitetico concetto che porterà sul palco.

“Questa canzone è nata sulla mia voce e sono contenta perché Alessandro (Mahmood) e Blanco, che sono due grandi autori molto bravi, mi hanno fatto un regalo perché sono partiti anche da me. Il tema di Se ti innamori muori è un tema molto forte, a parte questa frase che è pazzesca essendo una metafora per raccontare l’abbandono… quando noi ci lanciamo e viviamo i sentimenti senza avere paura, o forse con quella paura di sentirsi fragili… questo è un abbandono, perché in realtà è tutto in mano a qualcun altro.

Anche se alla fine c’è questo ‘serenamente’ che alla fine risolve, quando tu hai dato tutto e non hai niente da recriminarti. Quindi mi sembra molto molto coraggioso, il pezzo come il titolo. Se fosse un’immagine mi viene in mente un cielo dove c’è qualcuno che cade abbandonato a una situazione di gravità zero, un po’ Florence & The Machine.”, ha concluso poi.